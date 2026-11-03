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Peter Magyar publică toate dosarele secrete cu informații despre o rețea de zeci de mii de unguri care au colaborat cu securitatea comunistă din 1945 până în 1989

Peter Magyar publică toate dosarele secrete cu informații despre o rețea de zeci de mii de unguri care au colaborat cu securitatea comunistă din 1945 până în 1989
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Peter Magyar a anunțat că guvernul de la Budapesta va publica numele a zeci de mii de unguri care au colaborat cu serviciile de securitate în perioada comunismului (între anii 1945 și 1989). El speră că publicarea arhivelor vor clarifica trecutul comunist și autoritățile vor recâștiga încrederea publică.

Premierul ungar spune că docunentele vor dezvălui rețeaua de informatori folosită de regimul comunist pentru supravegherea populației și reprimarea dizidenței. Informațiile despre rețea a  fost ascunsă publicului timp de zeci de ani.

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Fostul premier maghiar Viktor Orban a dezvăluit că serviciile secrete comuniste au încercat să-l recruteze ca informator în perioada când efectua serviciul militar obligatoriu. El a refuzat și a fost pus sub supraveghere strictă.

Securitatea din Ungaria a creat o rețea prin care ungurii erau încurajați sau constrânși să se toarne

La fel ca în România ceaușistă, mulți unguri au fost șantajați sau constrânși să-și raporteze vecinii, prietenii, colegii și chiar membrii de familie către securitatea comunistă. Unii au colaborat pentru a primi la schimb beneficii, potrivit The Guardian.

Dosarele au fost păstrate în subsolul Arhivelor Istorice ale Serviciilor de Securitate ale Statului. 37  de ani au fost inaccesibile, în pofida solicitărilor repetate de publicare și a unor scurgeri parțiale de informații.

În timpul campaniei pentru alegerile parlamentare din aprilie, Peter Magyar, candidatul partidului Tisza, a promis că va publica arhivele serviciillor de securitate. În septembrie, guvernul a adoptat legea pentru publicarea documentelor.

Numai 10% din turnători mai sunt în viață

Peste două treimi din cetățenii Ungariei susțin măsura publicării arhivelor. Dezvăluirea arhivelor a fost programată pentru 23 octombrie, la aniversarea a 70 ani de la Revoluția anticomuniste din 1956, dar a fost amânată până la 4 noiembrie. Istoricii estimează că rețeaua era compusă din 50.000 – 60.000 de persoane, din care numai 10% mai sunt în viață. Potrivit unor experți, rețeaua avea în total 150.000 de agenți, colaboratori și informatori.

Nu este cunoscut numărul exact al ungurilor care și-au pierdut viața din cauza comunismului. În 2015, guvernul condus de Viktor Orban a raportat că între 42.000 și 60.000 de unguri au fost închiși de autoritățile comuniste și aproape 500 de persoane au fost executate între anii 1945 și 1956.

La Revoluția anticomunistă din 1956, între 2.500 și 3.000 de unguri au murit în urma ciocnirilor violente, și în jur de 350 au fost executați după ce autoritățile comuniste au restabilit controlul. 200.000 de unguri de etnie germană au fost deportați și alți 200.000 au părăsit țara după 1956, potrivit Hungarian Conservative.

Reacții

  • „O societate democratică are dreptul să își cunoască trecutul”, a scris pe Facebook Zoltán Tarr, ministrul pentru relații sociale și cultură.
  • „Deschidem larg o ușă care până acum a fost doar întredeschisă. Ca istoric, sunt de acord cu publicarea dosarelor. Dar, la nivel personal, mă gândesc la cei care vor ajunge să descopere pentru prima dată istoria familiei lo”, a declarat István Papp, istoric și director al departamentului academic al arhivelor.
  • „Dacă acest lucru s-ar fi întâmplat atunci, acum totul ar fi fost deja încheiat”, a spus Miklós Kiss, supraviețuitor al unui lagăr de muncă forțată din Ungaria și președinte al unei asociații a victimelor, care susține că Ungaria ar trebui să preia modelul Germaniei.

Sursa Foto: Hepta

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