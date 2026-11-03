A 36-a noapte de arest pentru Călin Georgescu. Susținătorii i-au rămas alături în ploaie și frig. Mulțimea scandează: „Ați arestat un om nevinovat!”

Pentru a 36-a noapte la rând, oamenii s-au strâns în fața Arestului Central din Capitală pentru a-l susține pe Călin Georgescu, după arestarea fostului candidat la alegerile prezidențiale în dosarul de înșelăciune în formă continuată.

Deși vremea rea a pus stăpânire pe București, zeci de persoane s-au adunat și astăzi, în fața Arestului Central din Capitală, pentru a-l susține pe Călin Georgescu. Aceștia au venit, ca în fiecare seară, cu steaguri ale României, dar și cu pancarte cu mesaje în care se cere eliberarea lui Georgescu. Mulțimea a scandat minute în șir: „Ați arestat un om nevinovat!”.

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În ciuda ploii și a frigului, susținătorii lui Călin Georgescu s-au adunat și în această seara pentru a-i fi alături în fața Arestului Central din Capitală. Pentru că vremea este ploioasă, susținătorii fostului candidat la Președinție au improvizat adăposturi împotriva ploii pentru a se putea adăposti.

George Simion anunță un protest pentru Călin Georgescu

Președintele AUR, George Simion, a anunțat, într-o postare pe rețelele sociale, că toți membrii AUR vor fi prezenți în Capitală în perioada 14-15 noiembrie, pentru a protesta împotriva arestării fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu.

„Pe 14-15 noiembrie toți membrii AUR vor fi la București. Voi unde veți fi?”, a scris George Simion pe pagina sa de Facebook.

Călin Georgescu rămâne în arest pentru încă 30 de zile

Curtea de Apel București a admis contestația formulată de procurorii DIICOT și a decis prelungirea arestării preventive a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Acesta este cercetat într-un dosar în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Decizia instanței este definitivă.

„CAB in dosarul nr 44381/3/2026 admite contestația DIICOT -Central desființează în totalitate decizia judecătorului de drepturi și libertăți de la TMB și după rejudecare admite cererea DIICOT de prelungirea măsuri arestului preventiv pentru inculpați Georgescu S Calin și Rusen Ionel, pănă la o noua verificare dar nu mai târziu de 30 de zile 28.11.2026 inclusiv. Respinge contestația inculpatului Rusen Ionel de revocarea masuri. Decizia este definitivă”, se arată în decizia Curții de Apel București.

Foto/Video: Rareș Mustață