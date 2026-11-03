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România revine după șase ani la World Travel Market Londra. 35 de expozanți promovează destinațiile românești. Delegația este condusă de ministrul Daniel Zamfir

România revine după șase ani la World Travel Market Londra. 35 de expozanți promovează destinațiile românești. Delegația este condusă de ministrul Daniel Zamfir
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Foto: Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului
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În perioada 3-5 noiembrie, România își promovează oferta turistică la World Travel Market (WTM) Londra 2026, unul dintre cele mai importante târguri internaționale de profil. Delegația este condusă de ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir, și reunește 35 de coexpozanți.

„După șase ani sau chiar mai bine de atât, România participă din nou la World Travel Market Londra la nivel de ministru. Vrem să ieșim din conul de umbră al ultimilor ani și să ocupăm locul pe care îl merităm pe harta turismului mondial. Căutăm parteneri care să aducă turiști în România și investitori care să contribuie la dezvoltarea turismului românesc.

Prezența mea aici este și un semnal de susținere pentru operatorii români care promovează destinațiile noastre. Îmi doresc ca aceștia să simtă că au sprijinul ministerului și că turismul este o prioritate”, a declarat Daniel Zamfir, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Foto: Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

În prima zi a evenimentului, ministrul a vizitat standul României, alături de ambasadoarea României în Regatul Unit, Laura Popescu, și de consulul general al României la Manchester, Nicoleta-Loredana Teodorovici.

De asemenea, a avut loc și o întrevedere bilaterală cu Rosario Sánchez Grau, secretar de stat în cadrul Ministerului Industriei și Turismului din Spania, dar și o întâlnire cu Emir Pineda, directorul Miami International Airport.

Foto: Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

Scopul participării României la târgul de la Londra este promovarea destinațiilor românești pe piața britanică, una dintre cele mai importante piețe de proveniență a turiștilor străini pentru România, aflată în top 10 atât după numărul sosirilor, cât și al înnoptărilor.

Standul național al României la World Travel Market Londra include prezentări ale unor destinații precum Bucovina, Craiova, Constanța și Mamaia, Dealu Mare și Transilvania, cu accent pe patrimoniul cultural, city break-uri, turism vitivinicol și experiențe în natură.

Totodată, vor avea loc momente artistice susținute de Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj prin intermediul cărora portul popular și dansurile tradiționale oltenești sunt aduse în atenția vizitatorilor.

Pe ecranele standului României rulează spoturile din campania de promovare turistică desfășurată pe BBC World News, în perioada 01-29 noiembrie 2026:„Romania, So Much More Than Dracula!”, „Wild Romania” și „Sounds Like Romania”.

În plus, ministrul Daniel Zamfir va participa la Summitul Miniștrilor Turismului, organizat în parteneriat cu UN Tourism și World Travel & Tourism Council (WTTC).

Foto: Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

Sursă foto: Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

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