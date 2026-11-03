Prima pagină » Știri politice » Luca Niculescu a evitat să răspundă la orice întrebare, fie că e vorba de „greaua moștenire”, de relația cu PSD, pensii, salarii sau situația energetică a țării. Invitat la TVR 1, premierul nu a oferit niciun răspuns. Doar amânări și ezitări: „nu știu”, „vom vedea”, „nu-mi cereți să vă spun mai mult”!

Luca Niculescu a evitat să răspundă la orice întrebare, fie că e vorba de „greaua moștenire”, de relația cu PSD, pensii, salarii sau situația energetică a țării. Invitat la TVR 1, premierul nu a oferit niciun răspuns. Doar amânări și ezitări: „nu știu”, „vom vedea”, „nu-mi cereți să vă spun mai mult”!

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Prezent în platoul Televiziunii Publice, într-un prim interviu de la preluarea mandatului, premierul Luca Niculescu a evitat marile întrebări și s-a mulțumit cu răspunsuri evazive sau clișee. „Nu știu”, „vom vedea” sau „nu-mi cereți să vă spun mai mult” au făcut parte din arsenalul oratoric standard al premierului, care nu a reușit, în 50 de minute de interviu, să puncteze la niciun capitol. Nici măcar la cel de politică externă, pe care se presupune că îl stăpânește. S-a gratulat, în schimb, cu interlocutoarea sa, mulțumindu-i în repetate rânduri pentru întrebări „foarte bune”. De remarcat că Luca Niculescu a lucrat ani de zile la Televiziunea Publică, interviul având mai degrabă aerul unui taifas între foști colegi decât rigoarea unui interviu profesionist.

Cum a comentat Niculescu ”greaua moștenire” lăsată de Bolojan

Întrebat despre situația pe care a găsit-o la Palatul Victoria și despre „greaua moștenire” lăsată de Ilie Bolojan, premierul a evitat să ofere o evaluare clară a activității fostului Executiv, în schimb, a vorbit despre provocările funcției.

„Nu pot să spun că este slujba cea mai ușoară să fii prim-ministrul României, este una dintre cele mai complexe și complicate. Avem de guvernat o țară. Știam care sunt provocările care ne așteaptă. Mai avem de cules niște date pentru a vedea exact situația bugetară-fiscală a țării.

Dar da, România este într-o perioadă de consolidare fiscală. Un deficit mai mic, sigur că presupune un proces de tranziție, dar venim dintr-o perioadă în care oamenii au suferit și suferă, în care nu mai poți să vii cu măsuri de austeritate fără să stârnești tensiuni foarte mari. Și suntem atenți în a echilibra măsurile fiscale. În același timp, oferim oamenilor speranța și încrederea că va fi mai bine.

Lucrăm la ce avem de făcut în cadrul programului de guvernare.”

Luca Niculescu, în timpul interviului de la TVR 1

Luca Niculescu, despre relația cu PSD: „Lucrăm ca o echipă”

Nici în privința relației cu PSD, premierul nu a oferit detalii concrete despre eventualele tensiuni sau divergențe din interiorul coaliției. Întrebat despre discuțiile cu partenerii de guvernare, Luca Niculescu a descris dialogul drept unul tehnic și a insistat asupra ideii de echipă.

„Discuțiile pe care le am cu colegii sunt profesionale, tehnice, pe mandatul fiecăruia. Încerc să mă ocup mai puțin de politică și mai mult de politicile de care are nevoie România. PSD e singurul partid care și-a asumat intrarea la guvernare. Au mai fost alte partide care au votat acest guvern. Chiar dacă unii sunt PSD-iști, alții tehnocrați, lucrăm ca o echipă care e pe cale să se consolideze. Atmosfera e bună în cadrul Guvernului.”

Indexarea pensiilor, dependentă de cifrele Ministerului Finanțelor, spune Niculescu

Premierul nu a oferit o confirmare fermă nici în privința indexării pensiilor de la 1 ianuarie. Deși a admis că o majorare este probabilă, acesta a precizat că Guvernul nu poate face promisiuni până când nu va avea toate datele bugetare.

„Trebuie să așteptăm cifrele ministrului de finanțe. Evident că ne dorim ca toți pensionarii care au lucrat atât de mult să aibă pensii mai mari. Este probabilă, dar, cât timp nu avem cifrele, mă feresc să fac promisiuni. Sunt mai multe scenarii pe masă.”

Luca Niculescu, răspunsuri evazive în legătură cu indexarea pensiilor sau salariul minim

Nici în privința salariului minim Luca Niculescu nu a avansat o decizie sau un calendar concret. Premierul a anunțat că discuțiile vor continua între Guvern, sindicate și patronate, în funcție de posibilitățile bugetare.

Aici vreau să spun că am avut o discuție cu reprezentanții confederațiilor sindicale. Cererile lor sunt legitime, ne confruntăm cu realitatea fiscal-bugetară. Am vorbit despre multe teme cu ei. Am vorbit despre salariul minim. Aici vom continua discuțiile patronate-sindicate-guvern. Am vorbit despre dorința de a-i implica în dialogul pe care îl avem. Ne vom uita pe cifre și vom face tot ce putem în limitele constrângerilor pe care le avem”, a declarat Niculescu.

În ceea ce privește alocațiile pentru copii, răspunsul premierului a fost mult mai scurt: „Așteptăm cifrele.”

Luca Niculescu poate spune cu exactitate când va fi repornită centrala de la Cernavodă

Întrebat despre situația rezervelor de gaz ale României și despre momentul în care centrala de la Cernavodă ar putea fi repornită, premierul a transmis că speră să existe vești în următoarele zile, fără să indice însă o dată exactă.

„Sper să avem vești bune în câteva zile. Sunt în dialog, suntem în luna noiembrie, plouă, debitul începe să fie mai bun. Vom vedea când va fi repornită. Sper să fie o chestiune de zile.”

Niculescu exclude dublarea sau triplarea impozitelor pe locuințe, însă ”poate da răspunsuri doar după ce va avea topate datele”

În privința taxelor și impozitelor, premierul a declarat că obiectivul Guvernului este să nu introducă noi obligații fiscale. Premierul a transmis că va da mai multe răspunsuri după ce va avea toate datele.

„Dorința noastră puternică este de a nu avea taxe și impozite noi. Guvernul este două treimi social-democrat. PSD a spus că nu vor exista taxe și impozite noi. Am văzut poziția UDMR în același fel, ceea ce îmi doresc este să putem respecta asta.

Majorarea celor existente este ceva ce vom lua în discuție odată ce vom avea acele cifre. Dar în niciun caz dublarea sau triplarea impozitelor pe locuințe.

Vă dau răspunsuri după ce avem toate datele, dar povara pe umerii oamenilor este destul de mare. Avem de făcut o consolidare fiscală. Nu cred că românii mai pot accepta cu ușurință taxe și impozite noi.”

Întrebat despre vizita lui Elbridge Colby în România și întâlnirea pe care urmează să o aibă cu acesta, Niculescu s-a limitat să reafirme importanța parteneriatului strategic cu SUA, vechimea acestuia și necesitatea continuității relației bilaterale, indiferent de partidul aflat la guvernare. Premierul nu a oferit însă detalii despre temele concrete care vor fi abordate în cadrul discuțiilor sau despre eventuale obiective noi ale cooperării cu Washingtonul.

„Parteneriatul cu SUA este important pentru România, la anul se împlinesc 30 de ani. Este foarte importantă prezența trupelor și capabilităților americane în România. Vor exista mai multe runde de discuții cu dl. Colby. Avem acest parteneriat strategic care durează de 30 de ani și care a fost întărit. Indiferent de partidul aflat la putere, relația dintre două state este dincolo de partidul care se află la putere. Contează pe faptul că vom avea în continuare o relație puternică cu SUA.”

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