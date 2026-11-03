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Iranul amenință printr-un panou afișat într-o piață publică din Teheran că-l va asasina pe Trump

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Iranul amenință că-l va asasina pe Donald Trump printr-un panou pe care se poate citi în engleză și în persană „Noi îl vom ucide pe Trump” a fost afișat public în Teheran marți, chiar în ziua alegerilor de la mijlocul mandatului din SUA. 

Regimul islamic de la Teheran l-a denunțat pe președinte pentru atacurile limitate ale SUA asupra unor ținte iraniene din strâmtoarea Ormuz, a spus un oficial iranian.

Panouri amenințătoare la adresa lui Trump

Trump a speculat că încheierea unui acord de pace este încă posibil și că înțelegerea ar putea avea loc cât mai curând posibil, deși relațiile dintre cele două țări refuză să facă concesii.

În piața Enghelab din Teheran, panoul afișat îl arată pe Trump în spatele gratiilor, cu mesajul „Îl vom ucide pe Trump”.

Trunp a bombardat cu o zi înainte insula Qeshm de lângă strâmtoarea Ormuz.

Ce alte personalități au fost vizate?

Pe un alt panou din apropiere sunt ilustrați vicepreședintele american JD Vance, emisarul special Steve Witkoff și premierul israelian Benjamin Netanyahu cu fețele însângerate și costumele murdare.

Alte afișe sunt cu președintele băgat într-un coșciug, relatează Forbes. Președintele Trump a mai fost ținta unor tentative de asasinare în perioada alegerilor prezidențiale din 2024.

Pe 13 iulie 2024, pe durata unui miting, un tânăr de 20 de ani a tras cu o pușcă cu lunetă spre candidatul republican. Trump a fost rănit la urechea dreaptă. Trăgătorul a fost împușcat mortal după ce a ucis alte două persoane și a rănit patru ofițeri de poliție.

Context

SUA și Israel au lansat în februarie un război la scară largă împotriva Iranului, bombardând bazele militare și clădirile guvernamentale. În urma bombardamentelor israeliene, liderul suprem Ali Khamenei și-a pierdut viața. El a fost succedat de fiul său, Mojtaba Khamenei, care a jurat răzbunare.

Iranul a ripostat prin bombardarea bazelor americane din țările arabe și a blocat tranzitul petrolier din strâmtoarea Ormuz, rezultând cea mai gravă criză petrolieră din ultimele decenii. Prețurile la carburanți au crescut de atunci.

Trump a răspuns cu blocada asupra porturilor iraniene. Rebelii houthi din Yemen au intrat în război și au blocat porturi din Marea Roșie și au lovit infrastructura energetică din Arabia Saudidă. Forțele saudite au început să riposteze în ultima lună cu operațiuni aeriene.

Trump susține că în urma negocierilor, Iranul a refuzat să încheie un nou acord prin care garana că renunța la proliferarea nucleară. O încercare de încetarea focului a fost făcută în iunie, când SUA și Iran au încheiat Memorandumul Înțelegerii de la Islamabad. Ostilitățile au fost reluate în iulie.

Sursa Video: Global South World

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