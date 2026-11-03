Wiz Khalifa ar putea scăpa de condamnarea la închisoare, după ce a fumat o țigară cu canabis la „Beach Please”. Magistrații i-au admis contestația

Artistul american Wiz Khalifa, pe numele real Cameron Jibril Thomaz, în vârstă de 39 de ani, condamnat la închisoare cu executare, după ce a fumat o țigară cu canabis pe scena festivalului „Beach Please!”, în 2024, ar putea scăpa de pedeapsă. Marți 3 noiembrie, magistrații Curții de Apel București au desfiinţat decizia Curţii de Apel Constanţa și au anulat mandatul de executare a pedepsei, emis de Tribunalul Constanţa.

De asemenea, instanţa a stabilit data de 12 noiembrie, ca termen pentru rejudecarea apelului de către instanța din București, iar rapperul Wiz Khalifa ar urma să participe online, prin videoconferință.

„Admite contestaţia în anulare formulată de contestatorul – condamnat H.C.J., împotriva deciziei penale nr. 1222/P din 18.12.2025 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul penal nr. 7777/118/2024. Desfiinţează decizia penală nr. 1222/P din 18.12.2025 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul nr. 7777/118/2024. Anulează mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 269/18.12.2025 emis de Tribunalul Constanţa”, se arată în soluţia pe scurt a instanţei.

Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat, la sfârşitul anului trecut, de Curtea de Apel Constanţa, la nouă luni de închisoare cu executare pentru deţinere de droguri de risc, după ce a fumat, în 2024, o ţigară cu cannabis pe scena festivalului „Beach Please” de la Costineşti.

Wiz Khalifa fusese condamnat doar la plata unei amenzi, dar DIICOT s-a opus

În primăvara anului trecut, Tribunalul Constanţa hotărâse ca Wiz Khalifa să fie condamnat la pedeapsa amenzii penale în valoare de 3.600 de lei, dar decizia a fost atacată de procurorii DIICOT la Curtea de Apel Constanţa.

Wiz Khalifa a fost trimis în judecată în octombrie 2024, pentru deţinere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu.