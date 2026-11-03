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Rareș Bogdan, replică pentru șefa AfD, care a spus că migranții din România jefuiesc sistemul social din Germania: „Românii nu cerșesc ca tine”

Rareș Bogdan, replică pentru șefa AfD, care a spus că migranții din România jefuiesc sistemul social din Germania: „Românii nu cerșesc ca tine”
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Europarlamentarul Rareș Bogdan a reacționat dur, într-o postare pe rețelele sociale, după ce Alice Weidel, lidera partidului „Alternativa pentru Germania” (AfD), a acuzat migranții din România că „jefuiesc sistemul social“ din Germania. Liberalul i-a reproșat acesteia că îi atacă pe românii care muncesc legal și contribuie la economia germană, susținând că aceștia nu trăiesc din ajutoare sociale, și a acuzat-o pe lidera AfD că cerșește voturile alegătorilor.

Rareș Bogdan a invocat numărul mare de români care trăiesc și muncesc în Germania și a subliniat că aproximativ 1,4 milioane de cetățeni români contribuie la economia țării, plătesc taxe și își desfășoară activitatea în mod legal. Europarlamentarul a explicat că românii sunt integrați în societate, plătesc chirii și taxe pe proprietăți, își cumpără case, deschid afaceri și creează locuri de muncă.

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„Românii nu cerșesc în Germania, Alice Weidel, ca tine, care implori după voturi mințindu-i pe alegători și profitând de faptul că muncesc, nu stau pe net să verifice cine ești în realitate!”, a scris Rareș Bogdan pe pagina sa de Facebook.

Europarlamentarul o acuză pe Alice Weidel de ipocrizie

Liberalul a continuat atacul la adresa liderei AfD, pe care a acuzat-o de ipocrizie, făcând referire la pozițiile acesteia împotriva imigrației și la discursul privind promovarea familiei tradiționale.

„Achită taxe pe proprietăți în Germania, nu în Elveția, unde tu și partenera ta sri-lankeză ați plătit impozite ani de zile! Elveția de unde ai făcut naveta în Germania să promovezi ura, discursuri anti-imigrație, pledoarii pentru familia tradițională și rezerve față de drepturile persoanelor LGBTQ! Ipocrită ce ești! Numai nemții pot pricepe cum, naiba, promovezi familia tradițională și ai ceva cu străinii, dar trăiești cu o imigrantă!”.

„Românii nu sunt solicitanți de azil veniți clandestin, ci cetățeni europeni”

Un alt argument invocat de Rareș Bogdan este statutul cetățenilor români în Uniunea Europeană. Acesta a subliniat că românii nu sunt solicitanți de azil intrați ilegal în Germania, ci cetățeni europeni care beneficiază de dreptul la liberă circulație și la muncă în statele membre. În opinia sa, plecarea românilor ar avea consecințe importante asupra unor sectoare economice germane care se confruntă deja cu deficit de personal.

„Dacă acești români ar părăsi Germania mâine, recoltele ar putrezi pe câmp, zeci de mii de bătrâni ar rămâne fără îngrijire, spitalele ar rămâne fără cadre medicale, șantierele s-ar opri”, a avertizat Rareș Bogdan.

Europarlamentarul a comentat și suma de 3 milioane de euro invocată de Alice Weidel în legătură cu cheltuielile anuale ale sistemului social din Magdeburg pentru beneficiile acordate migranților români. Rareș Bogdan a pus această sumă în contrast cu contractele pe care industria germană de apărare le-ar putea primi în urma comenzilor de armament din România.

„Te legi de 3 milioane de euro plătite anual, dar n-ai aflat de miliardele de euro pe care le va lua industria militară germană pentru comenzi din România, tancuri, parcă ne pregătim să invadăm nordul Africii!”.

Rareș Bogdan, atac cu referiri la istoria românilor și a germanilor

Europarlamentarul a făcut trimitere la istoria antică, comparând civilizația romană și regatul dac cu triburile germanice din aceeași perioadă. Acesta a invocat drumurile, apeductele, cetățile și fortificațiile din spațiul românesc, precum și războaiele dintre romani și daci. Rareș Bogdan a susținut că românii nu ar trebui etichetați drept „jefuitori”, în condițiile în care contribuie prin munca lor la funcționarea economiei germane.

„Așa că nu mai arunca etichete de «jefuitori» asupra unor cetățeni care provin din acest spațiu și care astăzi lucrează cinstit pe pământ german!”, a scris acesta.

În finalul mesajului Rareș Bogdan o numește pe lidera AfD „o creație politică artificială” și subliniază că „nu este mare brânză”.

Ce a spus Alice Weidel despre românii din Germania

Reacția lui Rareș Bogdan vine după ce Alice Weidel a distribuit pe platforma X un mesaj în care acuza migranții români că profită de sistemul social german. Lidera AfD a făcut referire la alocațiile pentru copii, ajutorul social de bază și asistența medicală, susținând că tot mai mulți români „jefuiesc sistemul social” al Germaniei.

„Alocații pentru copii, ajutor social de bază, asistență medicală: tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Numai în Magdeburg, cheltuielile s-au înmulțit de douăzeci de ori, ajungând la 3 milioane de euro pe an. Doar cu AfD se poate produce o schimbare în politica de migrație!”, a scris Alice Weidel.

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