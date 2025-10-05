Prima pagină » Actualitate »  Primele alegeri parlamentare în Sira, după căderea regimului lui Bashar al-Assad, organizate duminică

 Primele alegeri parlamentare în Sira, după căderea regimului lui Bashar al-Assad, organizate duminică

05 oct. 2025, 08:17, Actualitate
 Primele alegeri parlamentare în Sira, după căderea regimului lui Bashar al-Assad, organizate duminică
sursa foto: Hepta

Duminică, Siria organizează primele alegeri parlamentare de la căderea regimului Bsahar-al Assad, fiind un proces care constituie o etapă cheie în tranziția regimului, dar care suscită îngrijorări cu privire la reprezentativitatea votului indirect, scrie Reuters.

Președintele interimar, Ahmed al-Sharaa, fost combatant al Al-Qaida, a ajuns la putere după ce l-a dat jos pe Bashar al Assad în decembrie, anul trecut, încearcă săși consolideze baza politică într-o țară devastate de 14 ani de război.

Colegiile electorale regionale, care sunt compuse din 6.000 de alegători, vor desemna două treimi din cele 210 de locuri din Parlamentul sirian.

Votarea va începe la ora 9:00, ora locală (06:00 GMT – 09.00 – ora României), iar secţiile de votare se vor închide la ora 17:00.

De asemenea, un comitet numit de Ahmed al-Sharaa a aprobat 1.570 de candidați.

sursa foto: Envato

sursa foto: Envato

Autoritățile afirmă că recurg la un scrutin restrâns, în loc de unul universal, din cauza lipsei de date demografice fiabile și a strămutării a milioane de sirieni din cauza războiului.

Invocând motive de securitate și politice, autoritățile au hotărât să amâne alegerile în trei provincii controlate de grupuri minoritare. Din cauza acestei hotărâri, 19 locuri din Parlament ar urma să rămână vacante.

Măsurile au fost criticate vehement, iar criticii afirmă că un scrutin parțial și indirect nu este reprezentativ și că gestionarea acestuia este prea centralizată.

Analiștii mai estimează că procedura actuală ar urma să conducă la un rezultat dominat de bărbații din majoritatea sunnită siriană.

Perspectiva aceasta l-ar putea determina pe Ahmed al-Sharaa, care a promis de mai multe ori că favorizează incluziunea, să atribuie o tremie din locurile rămase femeilor și reprezentanților minorităților. Dar observatorii se tem că acesta ar putea să profite de ocazie pentru a centraliza puterea.

Autorul recomandă:

TURCIA se angajează protejeze integritatea teritorială a Siriei/ Ankara ar putea interveni pentru prevenirea formării unei forțe teroriste

Pe măsură ce noul regim sirian câștigă legitimitate, Rusia lui Putin riscă rămână în afara „JOCULUI”. „Moscovei îi va fi din ce în ce mai greu

Citește și

ACTUALITATE Cele mai periculoase orașe din lume în 2025. Ce localități din România sunt în clasament
09:23
Cele mai periculoase orașe din lume în 2025. Ce localități din România sunt în clasament
ACTUALITATE Călin Georgescu: „România trebuie să se sincronizeze cu ceea ce face AMERICA. Trump își dorește pacea”
09:18
Călin Georgescu: „România trebuie să se sincronizeze cu ceea ce face AMERICA. Trump își dorește pacea”
ACTUALITATE Donald Trump trimite 300 de soldați ai Gărzii Naționale la Chicago
08:52
Donald Trump trimite 300 de soldați ai Gărzii Naționale la Chicago
ACTUALITATE Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Cu ce probleme s-a confruntat un explorator român, cu noua carte de identitate electronică
07:48
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Cu ce probleme s-a confruntat un explorator român, cu noua carte de identitate electronică
EXCLUSIV Cum trăiește David, geniul matematicii din România, visul american la una dintre cele mai prestigioase facultăți din SUA: „Toți foștii mei colegi de clasă studiază în străinătate”
07:20
Cum trăiește David, geniul matematicii din România, visul american la una dintre cele mai prestigioase facultăți din SUA: „Toți foștii mei colegi de clasă studiază în străinătate”
ACTUALITATE 5 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Aurora Dan împlinește 70 de ani, Kate Winslet 50/ 25 de ani de la decesul lui Cătălin Hîldan
07:15
5 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Aurora Dan împlinește 70 de ani, Kate Winslet 50/ 25 de ani de la decesul lui Cătălin Hîldan
Mediafax
Planeta Y? Astronomii găsesc noi indicii despre existența unei lumi ascunse în sistemul nostru solar
Digi24
EXCLUSIV Cristian Păun, despre firmele românești: Sunt tratate cu un sictir de proletar. Stagnăm pe zona de producție, cu inflație mare
Cancan.ro
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Adevarul
Savanții care au aprins imaginația „dacopaților”. Cum au fost transformați strămoșii românilor în super-eroi antici
Mediafax
Monedă cu chipul lui Donald Trump, pregătită pentru aniversarea a 250 de ani de la independența SUA
Click
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai
Digi24
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu noua carte de identitate electronică
Cancan.ro
Ce s-a ales de Cristian Daminuță. IREAL unde s-a angajat după ce s-a retras din fotbal
Ce se întâmplă doctore
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
observatornews.ro
Cât costă o postare pe Instagram. "Meseria" de influencer a devenit visul generaţiei Z
StirileKanalD
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
KanalD
Un muzician de 29 de ani, din Cluj-Napoca, a fost operat pe creier în timp ce cânta „Nunta lui Figaro”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
Motivul pentru care medicamentele au gust RĂU
Capital.ro
Secretul succesului lui Călin Georgescu și George Simion. Remus Ștefureac: Au ascuns acest lucru în campania electorală
Evz.ro
UE obligă firmele să anunțe public salariile pentru fiecare post. Angajatorii sunt revoltați
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Experiența dezamăgitoare de care a avut parte Culiță Sterp, în trenul spre concertul din Augsburg! Artistul nu a fost deloc mulțumit: "Problema e că nu vine nimeni!"
RadioImpuls
Sean „Diddy” Combs, condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare! Rapperul a fost achitat de acuzațiile care i-ar fi putut aduce o condamnare pe viaţă. Ce au declarat copiii lui: „Nu suntem aici pentru a-i scuza greşelile”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Ce înseamnă cu adevărat să fii „pro-viață” în viziunea Papei Leon?
SPORT Știm deja grupele EUROVOLLEY atât la masculin, cât și la feminin! Unele meciuri se vor juca și la Cluj
09:14
Știm deja grupele EUROVOLLEY atât la masculin, cât și la feminin! Unele meciuri se vor juca și la Cluj
SPORT Ce rezultat ar dori conducătorul Rapidului la derby-ul etapei FCSB – Universitatea Craiova. „Ne-ar conveni. Nu le fac lor calculele”
08:55
Ce rezultat ar dori conducătorul Rapidului la derby-ul etapei FCSB – Universitatea Craiova. „Ne-ar conveni. Nu le fac lor calculele”
SPORT Rapid a ajuns pe primul LOC în Superliga, după victoria cu Farul. Remarcații lui Costel Gâlcă
08:42
Rapid a ajuns pe primul LOC în Superliga, după victoria cu Farul. Remarcații lui Costel Gâlcă
HOROSCOP Zodiile care l-au prins pe Dumnezeu de picior: până la finalul lui octombrie, totul se transformă în bani și noroc
07:21
Zodiile care l-au prins pe Dumnezeu de picior: până la finalul lui octombrie, totul se transformă în bani și noroc
EXCLUSIV „Omertà” de la Palatul Victoria. Deși Bolojan a promis transparență la guvern, în fapt ea NU EXISTĂ. Inclusiv agenda publică a premierului este ținută la secret
06:30
„Omertà” de la Palatul Victoria. Deși Bolojan a promis transparență la guvern, în fapt ea NU EXISTĂ. Inclusiv agenda publică a premierului este ținută la secret
EXCLUSIV Stegarul Dac – INAMICUL STATULUI. Este scos la plimbare numai pe acoperișul pușcăriei. Procedura se aplică numai celor mai periculoși CRIMINALI
06:00
Stegarul Dac – INAMICUL STATULUI. Este scos la plimbare numai pe acoperișul pușcăriei. Procedura se aplică numai celor mai periculoși CRIMINALI