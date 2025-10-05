 Primele alegeri parlamentare în Sira, după căderea regimului lui Bashar al-Assad, organizate duminică

Duminică, Siria organizează primele alegeri parlamentare de la căderea regimului Bsahar-al Assad, fiind un proces care constituie o etapă cheie în tranziția regimului, dar care suscită îngrijorări cu privire la reprezentativitatea votului indirect, scrie Reuters.

Președintele interimar, Ahmed al-Sharaa, fost combatant al Al-Qaida, a ajuns la putere după ce l-a dat jos pe Bashar al Assad în decembrie, anul trecut, încearcă să–și consolideze baza politică într-o țară devastate de 14 ani de război.

Colegiile electorale regionale, care sunt compuse din 6.000 de alegători, vor desemna două treimi din cele 210 de locuri din Parlamentul sirian.

Votarea va începe la ora 9:00, ora locală (06:00 GMT – 09.00 – ora României), iar secţiile de votare se vor închide la ora 17:00.

De asemenea, un comitet numit de Ahmed al-Sharaa a aprobat 1.570 de candidați.

Autoritățile afirmă că recurg la un scrutin restrâns, în loc de unul universal, din cauza lipsei de date demografice fiabile și a strămutării a milioane de sirieni din cauza războiului.

Invocând motive de securitate și politice, autoritățile au hotărât să amâne alegerile în trei provincii controlate de grupuri minoritare. Din cauza acestei hotărâri, 19 locuri din Parlament ar urma să rămână vacante.

Măsurile au fost criticate vehement, iar criticii afirmă că un scrutin parțial și indirect nu este reprezentativ și că gestionarea acestuia este prea centralizată.

Analiștii mai estimează că procedura actuală ar urma să conducă la un rezultat dominat de bărbații din majoritatea sunnită siriană.

Perspectiva aceasta l-ar putea determina pe Ahmed al-Sharaa, care a promis de mai multe ori că favorizează incluziunea, să atribuie o tremie din locurile rămase femeilor și reprezentanților minorităților. Dar observatorii se tem că acesta ar putea să profite de ocazie pentru a centraliza puterea.

