TURCIA se angajează să protejeze integritatea teritorială a Siriei/ Ankara ar putea interveni pentru „prevenirea formării unei forțe teroriste”

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat miercuri că nu va permite fragmentarea Siriei sau afectarea integrității sale teritoriale, în cazul în care încercarea de implementare a unui acord de integrare între Forțele Democratice Siriene conduse de kurzi și Guvernul sirian eșuează.

„Am folosit toate canalele diplomatice atât pentru a păstra integritatea teritorială a Siriei, cât și pentru a preveni formarea unei structuri teroriste dincolo de frontierele noastre. Continuăm să folosim aceste canale cu răbdare, sinceritate și bun simț”, a declarat Erdogan.

Ankara consideră Forțele Democratice Siriene o organizație teroristă și a avertizat asupra efectuării unor operațiuni militare în cazul în care acestea nu se integrează în aparatul de stat al Siriei, conform acordului său cu Damasc. Turcia sprijină grupul rebel Tahrir al-Sham, ceea ce pune Ankara în poziția de a influența noii lideri ai țării.

„Dacă inițiativele diplomatice rămân fără răspuns, politicile și poziția Turciei sunt clare. Turcia nu va permite repetarea istoriei în Siria”, a adăugat el, potrivit agenției de presă Reuters.

Turcia se implică în situația internă a Siriei

După răsturnarea regimului fostului președinte Bashar al-Assad, în luna decembrie, Recep Tayyip Erdogan a declarat că Turcia este gata să intervină în cazul în care Siria ar fi în pericol de destrămare.

Anterior, Turcia a efectuat mai multe incursiuni pe teritoriul sirian în timpul războiului civil care a început în 2011.

De la căderea regimului sirian al lui Bashar Al-Assad, Israelul a efectuat sute de atacuri împotriva pozițiilor militare din Siria. Armata israeliană a pătruns în zona tampon demilitarizată a Înălțimilor Golan, iar forțele sale efectuează frecvent incursiuni în sudul Siriei.

