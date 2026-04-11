Capsula Orion a misiunii Artemis II a reintrat în atmosfera terestră și a amerizat în siguranță, vineri noapte, în Oceanul Pacific, după aproximativ 10 zile petrecute în spațiu.

Capsula Orion s-a parașutat în largul coastei de sud a Californiei la scurt timp după ora 17:07, astfel a încheiat misiunea, cu patru zile înainte și i-a dus pe astronauți la 405.000 de kilometri distanță de Pământ.

Primele imagini cu astronauții misiunii Artemis II după 10 zile în spațiu

Misiunea Artemis II a parcurs un total de 1.117.515 km pe două orbite terestre și într-un survol la aproximativ 6.000 de kilometri de suprafața Lunii, a fost, așadar, primul zbor de testare cu echipaj uman dintr-o serie de misiuni Artemis care își propun să readucă astronauții pe suprafața lunii începând cu 2028 și să amenajeze o bază selenară permanentă, relatează Pro TV.

Amerizarea sub un cer parţial înnorat a fost transmisă în direct de către NASA. „O amerizare perfectă pentru Integrity şi cei patru astronauţi ai săi”, a declarat comentatorul NASA, Rob Navias, la câteva momente după ce capsula a atins apele Pacificului.

Echipelor de recuperare ale NASA și ale Marinei SUA le-au fost necesare mai puțin de două ore pentru a securiza capsula aflată pe apă și pentru a-i recupera pe cei patru membri ai echipajului: astronauții americani Reid Wiseman (50 de ani), Victor Glover (49 de ani) și Christina Koch (47 de ani), alături de astronautul canadian Jeremy Hansen (50 de ani).

