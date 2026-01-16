Prima pagină » Actualitate » Legumele din solarii, afectate de ger. Fermierii anticipează că prețurile vor exploda

Legumele din solarii, afectate de ger. Fermierii anticipează că prețurile vor exploda

Bianca DogaruElena Ailuţoaei
16 ian. 2026, 13:51, Actualitate

Culturile de legume din solarii sunt afectate de îngheț și de temperaturile scăzute. Anul acesta legumele românești vor fi mai scumpe și vor ajunge cu întârziere pe rafturile din magazine și în piețe.

Fermierii care cultivă roșii, salată și alte legume se confruntă cu pierderi semnificative. Roșiile și salata au fost afectate de ger și nu s-au dezvoltat corespunzător. Salata nu are gramajul care trebuie pentru a putea fi vândută, astfel că fermierii rămân cu ea în solarii.

În comuna Cilieni din județul Olt, Nicu Gheralia, fermier, are un solar cu salată pe care a încercat să o vândă. Nu a reușit însă, deoarece cumpărătorul l-a refuzat în momentul în care a tăiat din salată și a văzut că nu se ridică la cerințele pieței. Fermierul spune că va porni tunurile de căldură ca salata să se mai dezvolte, dar având în vedere că se anunță temperaturi scăzute și în perioada următoare, nu știe dacă mai poate salva cultura. Spune că va fi nevoit să o toace.

Pagubele se ridică la mii de euro

Și cei care au plantat roșiile și încălzesc serele cu centrale pe cărbuni sunt într-o situație critică. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, ceață, lipsa luminii din cauza zăpezii de pe solare, plantele nu s-au mai dezvoltat.

Mulți fermieri au renunțat să mai cultive așa devreme din cauza costurilor ridicate cu încălzirea serelor și din cauza pierderilor pe care le-au suferit în anii trecuți. Din cauza producției reduse și a costurilor cu încălzirea serelor, legumele vor ajunge mai târziu pe piață și vor fi vândute la prețuri mult mai mari, chiar duble sau triple față de anii precedenți.

Nicu Gheralia din comuna Cilieni spune că din cauza gerului are deja 30 de zile întârziere la recoltare.

Sursa foto: Envato

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius Vâlcov, ascunse printre morminte. Lucrări de Grigorescu, Brauner sau Picasso, vândute de Artmark
14:39
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius Vâlcov, ascunse printre morminte. Lucrări de Grigorescu, Brauner sau Picasso, vândute de Artmark
CONTROVERSĂ CTP explorează „România nucleară”: „Lumea este împinsă înapoi în timpurile în care pământul era valoarea supremă”
14:17
CTP explorează „România nucleară”: „Lumea este împinsă înapoi în timpurile în care pământul era valoarea supremă”
MUNCĂ Salariul nu va mai fi un subiect tabu la locul de muncă. Angajatorii, obligați să prezinte intervalele salariale în anunțuri
13:40
Salariul nu va mai fi un subiect tabu la locul de muncă. Angajatorii, obligați să prezinte intervalele salariale în anunțuri
ACTUALITATE Proiect. Șoferii care nu-și plătesc amenzile pot rămâne fără permis până la achitarea tuturor „datoriilor”
13:27
Proiect. Șoferii care nu-și plătesc amenzile pot rămâne fără permis până la achitarea tuturor „datoriilor”
SĂNĂTATE 15 minute de somn în plus pe noapte îți pot adăuga încă 10 ani la speranța de viață
13:16
15 minute de somn în plus pe noapte îți pot adăuga încă 10 ani la speranța de viață
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Cancan.ro
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Cancan.ro
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Prima vizită în service contează: ce beneficii ai dacă ajungi pentru prima dată
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Când Europa era prea mică: Germania și miza otomană
CONTROVERSĂ Mama unuia dintre copiii lui Elon Musk dă în judecată xAI pentru imagini cu conținut sexual. Compania lui Musk răspunde acuzațiilor tot cu un proces
14:27
Mama unuia dintre copiii lui Elon Musk dă în judecată xAI pentru imagini cu conținut sexual. Compania lui Musk răspunde acuzațiilor tot cu un proces
FLASH NEWS Kremlinul consideră „pozitivă” dorința unor țări europene de a restabili dialogul cu Rusia. Ce lideri vor să reia relațiile cu Putin și cine se opune
14:22
Kremlinul consideră „pozitivă” dorința unor țări europene de a restabili dialogul cu Rusia. Ce lideri vor să reia relațiile cu Putin și cine se opune
REACȚIE „Doar Rusia poate opri asta”. Moscova ironizează Europa și Danemarca din cauza planurilor lui Trump privind Groenlanda
13:43
„Doar Rusia poate opri asta”. Moscova ironizează Europa și Danemarca din cauza planurilor lui Trump privind Groenlanda
FLASH NEWS Sabotori ruși descoperiți în Lituania. Ar fi avut și ținte în România
13:35
Sabotori ruși descoperiți în Lituania. Ar fi avut și ținte în România
FLASH NEWS Un român a fost arestat de agenții ICE la Boston. Ce acuzații îi aduc oficialii americani. Minneapolis devine o „zonă de război“
13:20
Un român a fost arestat de agenții ICE la Boston. Ce acuzații îi aduc oficialii americani. Minneapolis devine o „zonă de război“
CONTROVERSĂ Statele Unite au vândut prima tranșă din petrolul Venezuelei către un apropiat al lui Donald Trump
13:18
Statele Unite au vândut prima tranșă din petrolul Venezuelei către un apropiat al lui Donald Trump

Cele mai noi

Trimite acest link pe