Primul cap căzut la IGSU după explozia de la Rahova. Cine îi ia locul

Primul cap căzut la IGSU după explozia de la Rahova. Cine îi ia locul

Primul cap căzut la IGSU după explozia de la Rahova. Cine îi ia locul
Generalul Dan-Paul Iamandi, aflat la conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) din 2018, a fost schimbat din funcția de inspector general. Acesta a fost mutat în cadrul unei direcții a Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), condusă de Raed Arafat.

Schimbarea din funcție a lui Iamandi a avut loc marți, 14 aprilie, printr-un ordin de detașare semnat de ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, și confirmată chiar de general. Potrivit documentului, începând cu aceeași zi, generalul Iamandi fost detașat în cadrul Direcției Generale de Protecție Civilă, structură a DSU. De asemenea, relațiile dintre Iamandi și Arafat s-au deteriorat în ultimul an în contextul dezbaterilor privind reorganizarea sistemului de urgență.

Dan-Paul Iamandi, inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), ia parte la sedinta de bilant a institutiei pe care o conduce, vineri 21 februarie 2020, in Bucuresti. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

În locul acestuia, conducerea IGSU a fost preluată intermiar de prim-adjunctul instituției, generalul Constantin Florea. Dan-Paul Iamandi a condus instituția timp de 8 ani și a fost considerat un apropiat a lui Raed Arafat cu care a colaborat în gestionarea unor situații precum pandemia de COVID-19, criza refugiaților din Ucraina sau intervențiile după tragedii precum Crevedia.

Constantin Florea, prim-adjunct al inspectorului general, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, participa la conferinta de presa ce marcheaza debutul campaniei “Saptamana Protectiei Civile”, in Bucuresti, 24 februarie 2026. ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

Tensiuni în sistem și control al MAI

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a fost vizat recent de verificări ale Corpului de Control al Ministerului de Interne, declanșat la scurt timp după explozia din Rahova. Corpul de control a verificat managementul instituției în ultimii doi ani, eventuale nereguli financiare, gestionarea proiectelor europene, modul de desfășurare a misiunilor pompierilor, respectarea procedurilor operaționale și a structurii de comandă.

Deși concluziile verificărilor nu au fost făcute publice de către minister, surse din cadrul MAI spun că decizia ar avea legătură cu concluziile acestor controale.

