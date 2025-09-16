Prima pagină » Actualitate » Procurorul general Alex Florența: Potra ar putea cere AZIL în Rusia

16 sept. 2025, 13:39, Actualitate
Procurorul general Alex Florența a declarat marți că există indicii potrivit cărora mercenarul Horațiu Potra ar face demersuri pentru a obține azil în Rusia. Horațiu Potra e dat în urmărire internațională după ce justiția din România a decis arestarea lui preventivă.

Surse apropiate anchetei au declarat pentru G4Media că Potra ar fi contactat ambasada Rusiei din țara în care se află după ce a plecat din România. 

Potra a primit un mandat de arestare preventivă, în lipsă, la data de 28 februarie, de la magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru acuzațiile de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive.

Mandatul de arestare a fost emis după ce, în 26 februarie, anchetatorii au descins la 47 de adrese din mai multe județe, de unde au fost ridicate 27 de persoane. Totodată, au fost verificate și patru firme, în contextul unei anchete legate de posibile finanțări ilegale pentru campania electorală a lui Călin Georgescu, candidat independent la alegerile prezidențiale din 2024.

Dat în urmărire de autoritățile române, Horațiu Potra s-ar fi refugiat la Dubai, după ce a reușit să dispară înainte ca procurorii Parchetului General să găsească în casa lui arme automate, pistoale, grenade, lingouri de aur și o sumă uriașă de bani.

Autoritățile române ar purta negocieri secrete cu oficiali din Emiratele Arabe Unite, pentru extrădarea lui Horațiu Potra. Șeful mercenarilor și-ar fi organizat din timp fuga din România și chiar ar fi reușit să transfere sume mari de bani în conturi deschise la bănci din Dubai

Procurorii au documentat în referatul consultat de G4Media și legăturile lui Horațiu Potra cu Rusia. Astfel, ei au găsit un bilet spre Moscova din septembrie 2024, precum și o confirmare pentru rezervarea unei camere pentru perioada 4 septembrie – 6 septembrie 2024, la Hotel St. Regis Moskow Nikolskaya Hotel.

