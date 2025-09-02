Promisiunea asumată de Coaliție a fost ratată. România încheie anul cu peste 8% deficit, o cifră record la nivel european

Premierul Ilie Bolojan a ținut o amplă conferință de presă, marți 2 septembrie, de la ora 10.00. România încheie anul cu peste 8% deficit, la doar 3 luni de la debutul mandatului actualului Cabinet devenind tot mai evident că ținta asumată de 7% deficit până la finalul lui 2025 va fi ratată.

Premierul a dat explicații detaliate cu privire la angajarea pachetului II de reformă fiscală în Parlament, dar și cu privire la reforma administrației locale.

Ținta de 7% deficit bugetar până la finalul lui 2025 nu mai poate fi atinsă

Executivul nu mai poate atinge ținta de deficit de 7% până la finalul lui 2025. Așa cum au anunțat, încă de la preluarea mandatului, oficialii din Coaliție, principalul obiectiv al Pachetelor de măsuri de austeritate viza scăderea celui mai mare deficit la nivel european de la aproape 10% la 7%.

„Nu cred că putem încheia anul acesta cu un deficit sub 8%. Ministerul de Finanțe va comunica estimările odată cu rectificarea bugetară care se va face în cursul acestei luni”, a explicat premierul Ilie Bolojan în cadrul conferinței de marți.

Reforma administrației locale este cartoful fierbinte din pachetul II

În altă ordine de idei, reforma administrației locale este cartoful fierbinte din pachetul II de măsuri fiscale. Partidele aflate în coaliție de Guvernare s-au pus cu greu de acord asupra tăierilor din administrația locală. Amânată de două ori, pentru reformă a fost avansat un nou termen, cel de 15 septembrie.

În plus, luni, Ilie Bolojan a reamintit în plenul Parlamentului că unul dintre obiectivele sale de la preluarea mandatului a fost acela de a pune ordine în finanțele țării, ținând cont de numeroasele găuri negre ce însumează datorii la stat de peste 3,5 miliarde de lei.

„Avem peste 460.000 de firme inactive, iar o treime dintre ele au datorii la stat de peste 3,5 miliarde de lei. Prin reformarea ANAF și a colectării fiscale, introducem noi criterii de risc fiscal, eșalonări cu garanții reale și termene clare, în sprijinul celor care plătesc, nu care trag de timp”, a declarat premierul luni seara în Parlament.

