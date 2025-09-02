Prima pagină » Actualitate » Promisiunea asumată de Coaliție a fost ratată. România încheie anul cu peste 8% deficit, o cifră record la nivel european

Promisiunea asumată de Coaliție a fost ratată. România încheie anul cu peste 8% deficit, o cifră record la nivel european

02 sept. 2025, 11:51, Actualitate
Promisiunea asumată de Coaliție a fost ratată. România încheie anul cu peste 8% deficit, o cifră record la nivel european

Premierul Ilie Bolojan a ținut o amplă conferință de presă, marți 2 septembrie, de la ora 10.00. România încheie anul cu peste 8% deficit, la doar 3 luni de la debutul mandatului actualului Cabinet devenind tot mai evident că ținta asumată de 7% deficit până la finalul lui 2025 va fi ratată.

Premierul a dat explicații detaliate cu privire la angajarea pachetului II de reformă fiscală în Parlament, dar și cu privire la reforma administrației locale.

Ținta de 7% deficit bugetar până la finalul lui 2025 nu mai poate fi atinsă

Executivul nu mai poate atinge ținta de deficit de 7% până la finalul lui 2025. Așa cum au anunțat, încă de la preluarea mandatului, oficialii din Coaliție, principalul obiectiv al Pachetelor de măsuri de austeritate viza scăderea celui mai mare deficit la nivel european de la aproape 10% la 7%.

„Nu cred că putem încheia anul acesta cu un deficit sub 8%. Ministerul de Finanțe va comunica estimările odată cu rectificarea bugetară care se va face în cursul acestei luni”, a explicat premierul Ilie Bolojan în cadrul conferinței de marți.

Reforma administrației locale este cartoful fierbinte din pachetul II

În altă ordine de idei, reforma administrației locale este cartoful fierbinte din pachetul II de măsuri fiscale. Partidele aflate în coaliție de Guvernare s-au pus cu greu de acord asupra tăierilor din administrația locală. Amânată de două ori, pentru reformă a fost avansat un nou termen, cel de 15 septembrie.

În plus, luni, Ilie Bolojan a reamintit în plenul Parlamentului că unul dintre obiectivele sale de la preluarea mandatului a fost acela de a pune ordine în finanțele țării, ținând cont de numeroasele găuri negre ce însumează datorii la stat de peste 3,5 miliarde de lei.

„Avem peste 460.000 de firme inactive, iar o treime dintre ele au datorii la stat de peste 3,5 miliarde de lei. Prin reformarea ANAF și a colectării fiscale, introducem noi criterii de risc fiscal, eșalonări cu garanții reale și termene clare, în sprijinul celor care plătesc, nu care trag de timp”, a declarat premierul luni seara în Parlament.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Sute de amendamente DEPUSE pentru cele 5 proiecte din pachetul II

Bolojan a RESPINS propunerea PSD de eliminare a CASS pentru categoriile vulnerabile. Grindeanu, revoltat: „Sunt lucruri care țin de dreptate”

Mediafax
Cutremure în lanț, în România! Unde s-au produs și ce magnitudine au avut
Digi24
FOTO O hartă publicată de Moscova dezvăluie intențiile reale ale Rusiei: care ar fi teritoriile pe care vrea să le cucerească în Ucrain
Cancan.ro
Caraghios: Mircea Badea a stat încordat ore în șir la piscină și... Adina Halas, spartă de celulită🤦‍♂
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Politolog: „Nu există alternativă politică la Bolojan”. Soluția care ar salva bugetul fără austeritate
Mediafax
Noi creșteri de TVA și de taxe din 2026? Premierul Bolojan, anunț de ultima oră
Click
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să petreacă mai mult de 24 de ore în avion
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
observatornews.ro
Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
KanalD
Tânărul dat dispărut pe 11 august, după ce a aterizat cu o cursă Londra-Chișinău, a fost găsit mort într-o pădure. Anatolie avea doar 32 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Sute de obiecte misterioase tocmai au fost găsite în Univers
Evz.ro
ANM, o nouă alertă meteo pentru începutul toamnei
A1
Mesajul ispitei Andrușca după clipele de intimitate cu Andrei de la Insula Iubirii 2025. Ce a putut să spună despre băiat
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO Un conflict din trecut între Angela Rusu și Laura Lavric, dăinuie și în prezent în viața celor două! Ce s-a întâmplat la un eveniment din Italia? "M-a tratat într-un mare fel, foarte urât!"
RadioImpuls
Ea este regina frumuseții care la 21 de ani a fost arestată după ce și-ar fi ascuns copilul nou-născut mort într-un sac de gunoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Legăturile ascunse dintre stomac și creier ne-ar putea influența starea de spirit