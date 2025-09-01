Sute de amendamente DEPUSE pentru cele 5 proiecte din pachetul II

Aproape 300 de amendamente la cele cinci legi pentru care Guvernul și-a asumat, luni, răspunderea în Parlament, dar majoritatea au fost respinse. Doar la două dintre proiecte au fost aprobate modificări. Este vorba despre proiectul de lege privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome şi Proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice.

Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament, au fost depuse un număr total de 291 de amendamente, defalcate astfel:

31 de amendamente la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (PL-x nr. 242/2025)

68 amendamente la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii (PL-x nr. 243/2025)

43 de amendamente la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (nr. 244/2025)

58 de amendamente la Proiectul de Lege privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome (PL-x nr. 245/2025)

91 amendamente la Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x nr. 246/2025).

Potrivit datelor transmise de către oficialii Guvernului, la trei dintre cele cinci proiecte de lege propuse pentru asumarea răspunderii nu au fost aprobate amendamente.

Este vorba despre:

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

Proiect de lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

La Proiectul de lege privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome şi la Proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice au fost aprobate mai multe amendamente.

Amendamentele propuse de PSD în Coaliție

„Scutirea de la plata contribuției de sănătate (CASS) a părintelui aflat în concediu de creștere a copilului.

Eliminarea prevederii privind abrogarea IMCA. Impozitul minim pe cifra de afaceri aplicat companiilor care au cifra de afaceri de peste 50 milioane de euro este o formă de protecție a veniturilor fiscale astfel încât statul să încaseze din impozitul pe profit nu mai puțin de 1% din cifra de afaceri a acestora. PSD consideră inoportună renunțarea la venituri fiscale certe care au un impact de 1,2 miliarde lei.

Menținerea taxei pe afiliați, propusă de Guvern să înlocuiască IMCA, cu extinderea acesteia. PSD consideră că este necesar ca regimul de nedeductibilitate al cheltuielilor administrative externe să cuprindă toate entitățile nerezidente fiscal în România deoarece multe din cheltuielile prin care companiile externalizează veniturile obținute în România în scopul diminuării bazei impozabile se realizează către entități nerezidente terțe.

Impozit special pe locuințe și mașini de valoare mare. În cazul clădirilor rezidențiale, PSD propune aplicarea unei cote de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii, comunicată de către organul fiscal local, și plafonul de 2.500.000 lei. În cazul autoturismelor, PSD propune aplicarea unei cote de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție a autoturismului și plafonul de 375.000 lei.

Reintroducerea scutirii de CASS pentru veteranii de război, invalizii de război şi văduvele de război.

Introducerea obligației de plată a CASS pentru refugiații ucraineni, migranții și apatrizii, pentru toate sumele acordate de statul român”.

Amendamentele USR

„Eliminarea obligației pentru firme de a face conversia împrumuturilor în capital social. Această măsură riscă să blocheze finanțarea start-up-urilor românești și să alunge investițiile.

⁠Alocarea de bani pentru investigațiile necesare monitorizării diabetului, AVC-urilor, a sarcinilor, dar și câtorva boli rare.

Definirea rolului unor comisii de contestații în procesul de selecție a membrilor CA, deci la OUG 109/2011. Trebuie ca în cazul în care unii candidați sunt eliminați pe nedrept sau alții sunt admiși, deși nu îndeplinesc criteriile (de vechime într-un domeniu de activitate, de exemplu), să existe o cale de contestație înainte de a ajunge în instanță, unde procesele pot dura ani de zile.

Pentru autorități autonome (ASF, ANRE, ANCOM), limitarea prin lege a dreptului de a-și oferi bonusuri și prime doar dacă îndeplinesc criteriile de performanță și doar atunci când deficitul bugetar va fi de sub 3%. Acum, legea nu prevede nimic, așa că și-au dat prime nesimțite chiar în anul falimentelor firmelor de asigurări. Propunerea din pachetul 2 e ca bonusurile să fie limitate la 2 salarii de ministru/an, adică 26.000 de lei, dar chiar și așa dacă nu sunt performante, iar România e în deficit excesiv, primele și bonusurile trebuie drastic limitate.

⁠Eliminarea asimilaților magistraților din lista celor care primesc pensiile magistraților. Azi nu doar magistrații, ci și niște funcționari publici valoroși, dar care totuși nu sunt magistrați, au aceleași drepturi. CCR s-a mai exprimat pe acest subiect și modificarea aceasta ar trece de CCR”.

