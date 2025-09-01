Prima pagină » Știri » Sute de amendamente DEPUSE pentru cele 5 proiecte din pachetul II

Sute de amendamente DEPUSE pentru cele 5 proiecte din pachetul II

01 sept. 2025, 20:27, Știri
Sute de amendamente DEPUSE pentru cele 5 proiecte din pachetul II

Aproape 300 de amendamente la cele cinci legi pentru care Guvernul și-a asumat, luni, răspunderea în Parlament, dar majoritatea au fost respinse. Doar la două dintre proiecte au fost aprobate modificări. Este vorba despre proiectul de lege privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome şi Proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice.

Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament, au fost depuse un număr total de 291 de amendamente, defalcate astfel:

  • 31 de amendamente la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (PL-x nr. 242/2025)
  • 68 amendamente la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii (PL-x nr. 243/2025)
  • 43 de amendamente la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (nr. 244/2025)
  • 58 de amendamente la Proiectul de Lege privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome (PL-x nr. 245/2025)
  • 91 amendamente la Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x nr. 246/2025).

Potrivit datelor transmise de către oficialii Guvernului, la trei dintre cele cinci proiecte de lege propuse pentru asumarea răspunderii nu au fost aprobate amendamente.

Este vorba despre:

  • Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
  • Proiect de lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
  • Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

La Proiectul de lege privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome şi la Proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice au fost aprobate mai multe amendamente.

Amendamentele propuse de PSD în Coaliție

  • „Scutirea de la plata contribuției de sănătate (CASS) a părintelui aflat în concediu de creștere a copilului.
  • Eliminarea prevederii privind abrogarea IMCA. Impozitul minim pe cifra de afaceri aplicat companiilor care au cifra de afaceri de peste 50 milioane de euro este o formă de protecție a veniturilor fiscale astfel încât statul să încaseze din impozitul pe profit nu mai puțin de 1% din cifra de afaceri a acestora. PSD consideră inoportună renunțarea la venituri fiscale certe care au un impact de 1,2 miliarde lei.
  • Menținerea taxei pe afiliați, propusă de Guvern să înlocuiască IMCA, cu extinderea acesteia. PSD consideră că este necesar ca regimul de nedeductibilitate al cheltuielilor administrative externe să cuprindă toate entitățile nerezidente fiscal în România deoarece multe din cheltuielile prin care companiile externalizează veniturile obținute în România în scopul diminuării bazei impozabile se realizează către entități nerezidente terțe.
  • Impozit special pe locuințe și mașini de valoare mare. În cazul clădirilor rezidențiale, PSD propune aplicarea unei cote de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii, comunicată de către organul fiscal local, și plafonul de 2.500.000 lei. În cazul autoturismelor, PSD propune aplicarea unei cote de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție a autoturismului și plafonul de 375.000 lei.
  • Reintroducerea scutirii de CASS pentru veteranii de război, invalizii de război şi văduvele de război.
  • Introducerea obligației de plată a CASS pentru refugiații ucraineni, migranții și apatrizii, pentru toate sumele acordate de statul român”.

Amendamentele USR

  • „Eliminarea obligației pentru firme de a face conversia împrumuturilor în capital social. Această măsură riscă să blocheze finanțarea start-up-urilor românești și să alunge investițiile.
  • ⁠Alocarea de bani pentru investigațiile necesare monitorizării diabetului, AVC-urilor, a sarcinilor, dar și câtorva boli rare.
  • Definirea rolului unor comisii de contestații în procesul de selecție a membrilor CA, deci la OUG 109/2011. Trebuie ca în cazul în care unii candidați sunt eliminați pe nedrept sau alții sunt admiși, deși nu îndeplinesc criteriile (de vechime într-un domeniu de activitate, de exemplu), să existe o cale de contestație înainte de a ajunge în instanță, unde procesele pot dura ani de zile.
  • Pentru autorități autonome (ASF, ANRE, ANCOM), limitarea prin lege a dreptului de a-și oferi bonusuri și prime doar dacă îndeplinesc criteriile de performanță și doar atunci când deficitul bugetar va fi de sub 3%. Acum, legea nu prevede nimic, așa că și-au dat prime nesimțite chiar în anul falimentelor firmelor de asigurări. Propunerea din pachetul 2 e ca bonusurile să fie limitate la 2 salarii de ministru/an, adică 26.000 de lei, dar chiar și așa dacă nu sunt performante, iar România e în deficit excesiv, primele și bonusurile trebuie drastic limitate.
  • ⁠Eliminarea asimilaților magistraților din lista celor care primesc pensiile magistraților. Azi nu doar magistrații, ci și niște funcționari publici valoroși, dar care totuși nu sunt magistrați, au aceleași drepturi. CCR s-a mai exprimat pe acest subiect și modificarea aceasta ar trece de CCR”.

foto: Alexandra Pandrea/Gândul

Mediafax
Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților: Nu este o lege împotriva magistraților
Digi24
Cine s-ar afla în spatele asasinatului fostului președinte al parlamentului din Ucraina. Anunțul Kievului
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Mediafax
Un copil de 1 an și 8 luni, înecat într-un iaz când se afla la grădiniță privată
Click
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
Cancan.ro
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Sfidare la primării, în plină criză: angajaţi trimişi la Miami pentru a învăţa să "combată sărăcia"
StirileKanalD
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
KanalD
S-au scumpit rovinieta și taxa de pod de la Fetești de la 1 septembrie 2025. Cât trebuie să plătească șoferii
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Kia Sportage facelift, schimbări importante pentru unul dintre cele mai iubite SUV-uri
Descopera.ro
Motivul pentru care tot mai mulți copii își abandonează părinții
Capital.ro
Zi mare pentru familia Băsescu! Elena Băsescu e în culmea fericirii: Într-o clipă, viața se întâmplă (FOTO)
Evz.ro
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  2 septembrie 2025. Vara continuă până pe 21 septembrie
A1
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO Un conflict din trecut între Angela Rusu și Laura Lavric, dăinuie și în prezent în viața celor două! Ce s-a întâmplat la un eveniment din Italia? "M-a tratat într-un mare fel, foarte urât!"
RadioImpuls
HOROSCOP 2 septembrie 2025. O zodie își găsește echilibrul și primește sprijinul de care avea mare nevoie! Urmează o perioadă plină de surprize și reușite pentru aceasta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Telescopul Webb a descoperit sute de obiecte uimitor de luminoase în Univers
EMISIUNI Marius Tucă Show începe marți, 2 septembrie, de la ora 19.00, LIVE pe Gândul. Invitat: George Simion
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 2 septembrie, de la ora 19.00, LIVE pe Gândul. Invitat: George Simion
EXTERNE Directorul general al Nestlé, forțat să-și dea DEMISIA din cauza unei relații nedezvăluite cu o persoană subordonată direct
21:41
Directorul general al Nestlé, forțat să-și dea DEMISIA din cauza unei relații nedezvăluite cu o persoană subordonată direct
COMERȚ Trump susține că India s-a oferit să reducă taxele vamale pentru bunurile americane la ZERO
20:35
Trump susține că India s-a oferit să reducă taxele vamale pentru bunurile americane la ZERO
RELIGIE Calendar ortodox, 2 septembrie: Este PRĂZNUIT Sfântul Mucenic Mamant, care s-a născut într-o închisoare. De unde provine numele său
20:03
Calendar ortodox, 2 septembrie: Este PRĂZNUIT Sfântul Mucenic Mamant, care s-a născut într-o închisoare. De unde provine numele său
EXTERNE Ministrul german al Apărării critică comentariile lui von der Leyen privind desfășurarea de trupe în UCRAINA
19:57
Ministrul german al Apărării critică comentariile lui von der Leyen privind desfășurarea de trupe în UCRAINA
EXCLUSIV Reforma lui Daniel David a lăsat fără bani UNIVERSITATEA care l-a făcut rector. Anton Hadăr:”Domnul ministru nu ar fi trebuit să continue activitatea”
19:47
Reforma lui Daniel David a lăsat fără bani UNIVERSITATEA care l-a făcut rector. Anton Hadăr:”Domnul ministru nu ar fi trebuit să continue activitatea”