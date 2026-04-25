Proprietara casei pe care a căzut drona din Galați povestește cum s-a întâmplat incidentul: „Noroc că era copilul plecat”

Proprietara casei pe care a cazut drona din Galați a povestit cum s-a întâmplat incidentul. Ea a declarat, la Digi 24.ro, că a avut noroc că era copilul său plecat în momentul căderii acesteia.

„Noroc că era copilul plecat”, a spus proprietara casei pe care a căzut drona.

„Am avut un șoc. Am avut un șoc, nici acum nu pot să îmi revin. Aseară am încercat să dorm și când să mă pun să dorm, deja gata, a bubuit tot. Afară toată lumea. Păi am văzut aici, în curte. Prima dată m-am gândit să nu fie un motor de la o mașină și după mi-am mai dat seama pentru că au venit băieți pe stradă și au spus că este o dronă. Am plecat, am sunat la Poliție, am anunțat ce s-a întâmplat și ulterior au venit și dânșii”.

Femeia a mai spus că fragmentele dronei s-au împrăștiat pe o rază de aproximativ 200 de metri și că aparatul de zbor ar fi avut dimensiunea „unui motor de Logan”.

„Din ce am înțeles fragmentele s-au împrăștiat 200 de metri. Din atelier ieșea un miros puternic. Mi-a fost frică (nr: să rămână în locuință). Autoritățile erau aici în 5 minute. Bine că nu s-a întâmplat mai rău. Am scăpat cu viață”, a declarat proprietara la Digi 24.

De asemenea, un alt martor, a povestit pentru aceeași sursă:

„Am văzut poliție, pompieri. La 5 am auzit portiere. Am ieșit la balcon. Au ridicat o dronă”, a spus și un martor, pentru Digi24.

Acest incident a avut loc pe fondul unor noi atacuri cu drone lansate de forțele ruse asupra sudului Ucrainei, în apropierea frontierei fluviale cu România. Ministerul Apărării Naționale a transmis că radarele românești au detectat în cursul nopții mai multe ținte aeriene aflate în apropierea spațiului național.

Oamenii au fost evacuați din zonă, pe o rază de 200 de metri. Din fericire, nu au existat victime. . O anexă gospodărească și un stâlp de electricitate au fost avariate, pagubele fiind minore.

Drona din Galați a fost detonată

Fragmentele de dronă căzute în dimineața zilei de 25 aprilie într-o zonă locuită din municipiul Galați a fost neutralizată, în jurul orei 14.20, de către o echipă de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații.

„Detonarea controlată a avut loc pe malul lacului Brateș, într-o zonă special amenajată, cu respectarea tuturor procedurilor prevăzute pentru aceste situații și în deplină siguranță pentru cetățeni și pentru specialiștii care au efectuat operațiunea”, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Apărării.

O altă dronă a căzut azi, în județul Tulcea

O a doua dronă a căzut în România sâmbătă, dar de data aceasta în județul Tulcea. Cercetările sunt în plină desfășurare. Drona a căzut în localitatea Văcăreni, în apropierea unei ferme.

Conform unui comunicat, Ministerul Apărării Naționale a fost informat, în cursul zilei de sâmbătă, 25 aprilie, despre faptul că în zona unei ferme de lângă localitatea Văcăreni, din județul Tulcea, a fost semnalată existența unor fragmente de dronă.

