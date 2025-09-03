Propunerea PSD-ului privind disponibilizările din Administrație. Sorin Grindeanu: „În 5 ani ar însemna 40.000 de oameni”

Sorin Grindeanu, președintele interimar PSD, a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că PSD a propus un plan de reducere a personalului din Administrație pe o perioadă de cinci ani, ceea ce înseamnă disponibilizarea a 40.000 de angajați.

” Suntem într-o zonă în care nu avem toate datele corecte. (n.r. PSD) Ar fi vrut să fie parte din acest pachet asumat, dar nu ai toate datele corecte. Noi încercăm să facem lucrurile cu cap nu cu toporul

Disponibilizezi aiurea niște oameni. Se vor acele societăți comerciale care nu vor duce la scăderea cheltuielilor, dai oameni afară te vor da în judecată vor câștiga, și vei avea și mai mari cheltuieli.

Am propus într-o perioadă de la 3 până la 5 ani să ne ducem la 25% din total locuri ocupate. Asta ar însemna undeva la „40.000 de oameni”, a declarat Sorin Grindeanu.