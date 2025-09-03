Prima pagină » Actualitate » Propunerea PSD-ului privind disponibilizările din Administrație. Sorin Grindeanu: „În 5 ani ar însemna 40.000 de oameni”

Propunerea PSD-ului privind disponibilizările din Administrație. Sorin Grindeanu: „În 5 ani ar însemna 40.000 de oameni”

Ruxandra Radulescu
03 sept. 2025, 16:00, Actualitate
Propunerea PSD-ului privind disponibilizările din Administrație. Sorin Grindeanu:

Sorin Grindeanu, președintele interimar PSD, a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că PSD a propus un plan de reducere a personalului din Administrație pe o perioadă de cinci ani, ceea ce înseamnă disponibilizarea a 40.000 de angajați. 

” Suntem într-o zonă în care nu avem toate datele corecte. (n.r. PSD) Ar fi vrut să fie parte din acest pachet asumat, dar nu ai toate datele corecte. Noi încercăm să facem lucrurile cu cap nu cu toporul

Disponibilizezi aiurea niște oameni. Se vor acele societăți comerciale care nu vor duce la scăderea cheltuielilor, dai oameni afară te vor da în judecată vor câștiga, și vei avea și mai mari cheltuieli.

Am propus într-o perioadă de la 3 până la 5 ani să ne ducem la 25% din total locuri ocupate. Asta ar însemna undeva la „40.000 de oameni”, a declarat Sorin Grindeanu.

Citește și

ACTUALITATE Volkswagen a prezentat „mașina poporului”, model electric ieftin cu care vrea să concureze cu maşinile din China. Iată cât costă
18:36
Volkswagen a prezentat „mașina poporului”, model electric ieftin cu care vrea să concureze cu maşinile din China. Iată cât costă
EXCLUSIV Le-a luat bursele, acum și mâncarea. Guvernul BOLOJAN a tăiat “Masa sănătoasă” pentru un milion de elevi nevoiași, fără ca nimeni să observe. Documente oficiale
18:12
Le-a luat bursele, acum și mâncarea. Guvernul BOLOJAN a tăiat “Masa sănătoasă” pentru un milion de elevi nevoiași, fără ca nimeni să observe. Documente oficiale
VIDEO PSD-ul refuză „jocurile politice” pentru Primăria Capitalei. Grindeanu: „Asta vor unii colegi de coaliție”
18:04
PSD-ul refuză „jocurile politice” pentru Primăria Capitalei. Grindeanu: „Asta vor unii colegi de coaliție”
ACTUALITATE Temutul FMI dă verdictul după vizita oficială la București. Evaluarea oficialilor instituției nu lasă loc de interpretări
18:03
Temutul FMI dă verdictul după vizita oficială la București. Evaluarea oficialilor instituției nu lasă loc de interpretări
VIDEO Sorin Grindeanu, evaluare descurajantă a coaliției, după două luni de guvernare: „Nota 7, cu perspectivă negativă”
17:23
Sorin Grindeanu, evaluare descurajantă a coaliției, după două luni de guvernare: „Nota 7, cu perspectivă negativă”
ACTUALITATE Concediu de coșmar pentru o turistă într-un hotel 4* din Neptun: Ce a găsit în cameră
17:15
Concediu de coșmar pentru o turistă într-un hotel 4* din Neptun: Ce a găsit în cameră
Mediafax
Nicușor Dan a comentat vizita lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă la Beijing: 'Sunt două persoane... '
Digi24
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
Cancan.ro
Anatolie, un tânăr de 32 de ani, a fost dat dispărut pe 11 august 2025. IREAL unde a fost găsit după două săptămâni
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Mediafax
Ce este energia ”fantomă”? Explicația consumului ascuns de energie electrică din propriile case
Click
Două zodii vor încheia un ciclu karmic dificil de 10 ani până la finalul anului 2025. Vor păși într-o nouă eră a vieții lor, mult mai bună
Wowbiz
BREAKING NEWS! Ioana Tufaru, găsită inconștientă în casă
Antena 3
Putin și Xi și-au uitat microfonul deschis în timp ce discutau de „transplanturi de organe”, „nemurire” și „viața la 150 de ani”
Digi24
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana Țoiu
Cancan.ro
România, lovită de talveg! Fenomenul meteo sever aduce precipitații și grindină în țara noastră
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
observatornews.ro
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut
StirileKanalD
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
KanalD
Ministrul Educației a anunțat când începe școala. Mesaj pentru părinți
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Chinezii au adus în România Geely Cityray - „Dacia Duster killer” – prețuri și dotări
Descopera.ro
Întrebare de cultură generală. Câte fusuri orare există în lume?
Capital.ro
Statul vrea bani de la români. Trebuie să achitați minim 500 de lei începând de vineri. Termenul final este 12 septembrie
Evz.ro
Evanghelia, confirmată arheologic. Scăldătoarea la care Iisus a făcut minuni, descoperită
A1
Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin. „Când sărută...” Ce nu s-a difuzat la TV
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
FOTO Viorica Dăncilă, prezentă la parada militară organizată la Beijing! Ce ținută a ales să poarte aceasta?
RadioImpuls
Tragedie cutremurătoare la un celebru festival! Un bărbat a fost găsit mort într-o baltă de sânge. Crima odioasă le-a dat fiori tuturor participanților. Declarațiile polițiștilor: „Căutăm indicii care ar putea duce la identificarea suspectului”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Vezi că diseară la 18:00 ne vedem la hotel! - Sunt soțul ei...
Descopera.ro
Un impact catastrofal cu o planetă vecină ar putea fi motivul pentru care există viață pe Pământ
SPORT Mergem la Mondiale după 43 de ani! Naționala de VOLEI masculin a plecat în Filipine: „Ca să ieșim din grupe avem nevoie de două victorii”
17:56
Mergem la Mondiale după 43 de ani! Naționala de VOLEI masculin a plecat în Filipine: „Ca să ieșim din grupe avem nevoie de două victorii”
EXTERNE Kaja Kallas, despre reuniunea liderilor Chinei, Rusiei, Iranului și Coreei de Nord la BEIJING: „O nouă ordine globală este pe cale să apară”
17:54
Kaja Kallas, despre reuniunea liderilor Chinei, Rusiei, Iranului și Coreei de Nord la BEIJING: „O nouă ordine globală este pe cale să apară”
SPORT Novak Djokovic – Carlos Alcaraz, meci tare în semifinalele US Open. „A demonstrat că nu este suficient de bun”
17:51
Novak Djokovic – Carlos Alcaraz, meci tare în semifinalele US Open. „A demonstrat că nu este suficient de bun”
ȘTIINȚĂ Exploratorii au găsit ușă gigantică în Munții Dzungarian Alatau din Kazahstan. Ce este în spatele ei, de fapt
17:30
Exploratorii au găsit ușă gigantică în Munții Dzungarian Alatau din Kazahstan. Ce este în spatele ei, de fapt
EXTERNE Comisarul european pentru Extindere anunță că Muntenegru ar putea ADERA la UE în 2028
17:29
Comisarul european pentru Extindere anunță că Muntenegru ar putea ADERA la UE în 2028
EXTERNE Comisia Europeană a APROBAT Acordul de liber schimb cu Argentina, Brazilia și alte țări Mercosur. Ce urmează
17:18
Comisia Europeană a APROBAT Acordul de liber schimb cu Argentina, Brazilia și alte țări Mercosur. Ce urmează