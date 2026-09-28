Protest în școlile din România. Elevii vin îmbrăcați în negru la cursuri: „Educația nu se repară la croitorie!”

Elevii din România sunt îndemnați să meargă luni, 28 septembrie, la școală îmbrăcați în negru, într-un protest național față de proiectul de lege care prevede introducerea uniformelor obligatorii în învățământul preuniversitar de stat. Consiliul Național al Elevilor (CNE), inițiatorul acțiunii, susține că măsura nu va rezolva probleme precum bullying-ul și inechitățile din școli și reclamă că elevii nu au fost consultați.

Acțiunea poartă mesajul ”Educația nu se repară la croitorie!”, iar participarea este voluntară. Elevii care aleg să protesteze merg în continuare la ore, însă sunt invitați să poarte haine negre pentru a-și exprima opoziția față de obligativitatea uniformei. Elevii reclamă că nu au fost invitaţi la dezbateri, nu au fost consultaţi, dar se aşteaptă de la ei să se conformeze.

”Ni se pregătesc haine pe măsură, fără să fim întrebaţi. Se pare că, pentru decidenţi, vocea elevilor contează mai puţin decât felul în care arată. Ce putem face? Urmează votul decisiv în Camera Deputaţilor, deci încă le putem arăta că avem o voce. Dacă şi tu crezi că uniforma obligatorie nu rezolvă problemele şcolii româneşti, luni, 28 septembrie, vino îmbrăcat în negru la şcoală, în semn de protest. Da, alegem să purtăm aceeaşi culoare. Diferenţa? De data aceasta, noi alegem. Vorbeşte cu colegii tăi, dă mesajul mai departe şi alătură-te protestului. Educaţia nu se repară la croitorie!”, se arată în mesajul trasnmis de către Consiliul Naţional al Elevilor.

”Avem șansa de a da dovadă de echitate”

De asemenea, într-o postare pe pagina de Facebook, Consiliul Național al Elevilor precizează că ”nu este vorba despre haine, ci despre a fi ascultați până la capăt”

”După mult timp în care am avut ocazia să dezbatem cu vârf și îndesat despre introducerea uniformelor obligatorii în școli, Consiliul Național al Elevilor revine cu un ultim material și reminder în acest sens.

Venind îmbrăcăți în negru la școală, avem șansa de a da dovadă de echitate, de apartenență la grup și de solidaritate, chiar așa precum prevede proiectul de lege față de care noi ne-am împotrivit. Deși sunt voci care consideră aceasta manifestație drept una absurdă, noi o considerăm exact contrariul. Nu mai este vorba doar despre haine, este vorba de a ne rezerva dreptul de a alege și de a fi ascultați până la capăt! Educația nu se repară la croitorie”, a trasnmis CNE.

Într-o altă postare pe rerțelele sociale, CNE se întreabă: ”Oare ești neomarxist dacă susții dreptul la liberă exprimare?”

”Înaintea votului din Senat privind uniformele obligatorii, senatorul Daniel Zamfir, inițiatorul proiectului, declara că: „se va opune cu toată forța politică” pentru a nu permite „curentului neomarxist să otrăvească mediul școlar”, ascuns sub masca „libertății de exprimare”. Noi suntem de părere că decidenții ar trebui să se opună cu toată forța politică împotriva acestor forme fără fond și că ar trebui să vină cu propuneri elocvente, centrare cu adevărat pe elevi și pe nevoile sale.

Acestea fiind spuse, stăm și ne întrebăm de când a devenit susținirea unui drept fundamental o declarație de apartenență politică? De altfel, ne îngrijorează aceste derapaje în discursul politicienilor, mai ales în condițiile în care afirmația atribuită anterior senatorului Daniel Zamfir NU reprezintă un caz izolat.

Felul în care se prezintă scena politică o să reflecte, din păcate, felul în care se prezintă și marea majoritate a societății. Astfel de mesaje și discursuri nu au ce căuta în spațiul public, iar folosirea eronată a unor termeni poate conduce, involuntar, la dezinformare. Gândirea critică și menținerea lucidității în fața unor discursuri politice care apelează la sentimente naționaliste și etichete ideologice, sunt cele mai de seamă instrumente de care ne putem folosi necontenit”, se arată în postare.

Ce prevede proiectul de lege

Senatul a aprobat, în urmă cu o săptămână, cu 84 de voturi ”pentru”, 18 voturi ”împotrivă” şi patru abţineri, proiectul de lege privind introducerea obligativităţii purtării uniformei şcolare în învăţământul preuniversitar de stat, iniţiat de PSD. Senatul este primă Cameră sesizată, astfel că propunerea legislativă a intrat în dezbaterea Camerei Deputaţilor, for decizional.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii învăţământului preuniversitar nr.198/2023, în sensul instituirii obligaţiei elevilor de a se prezenta la şcoală în uniformă şcolară, al reglementării stabilirii modelelor, standardelor tehnice şi elementelor componente ale uniformelor şcolare, precum şi al instituirii unor măsuri privind acordarea gratuită a acestora sau subventionarea achiziţiei.

”Iniţiativa legislativă propusă aduce cu sine multiple beneficii pentru comunitatea şcolară, fără să creeze discriminări sau presiuni financiare asupra familiilor: Combaterea discriminării şi reducerea fenomenului de bullying: Prin introducerea unei ţinute unice, se atenuează vizibilitatea diferenţelor de statut material dintre familiile elevilor. Dispar barierele artificiale şi criteriile de judecată bazate pe haine de firmă sau trenduri scumpe, generând un mediu bazat pe meritocraţie şi respect reciproc;

Creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ: O ţinută unică permite personalului de pază şi cadrelor didactice să identifice vizual, instantaneu, elevii aparţinători ai acelei şcoli. Acest lucru reduce riscul pătrunderii persoanelor străine sau neautorizate în perimetrul şcolar, facilitând un management mult mai strict al siguranţei copiilor; Întărirea sentimentului de apartenenţă şi concentrarea pe educaţie: Standardizarea vestimentară sporeşte mândria de a reprezenta o anumită comunitate şcolară şi creează un sentiment de unitate colectivă. În plus, simplificarea opţiunilor vestimentare zilnice reorientează focusul elevilor dinspre aspectul estetic exterior către activitatea de învăţare, disciplină şi dezvoltare personală”, arătau iniţiatorii.