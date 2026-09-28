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Alertă de vreme rea de la ANM. Meteorolgii au emis cod galben de vânt puternic în 10 județe din România. Harta zonelor afectate

Elena Popescu
Alertă de vreme rea de la ANM. Meteorolgii au emis cod galben de vânt puternic în 10 județe din România. Harta zonelor afectate
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atenționarecod galben de vânt puternic pentru 10 județe din România. Meteorologii avertizează că rafalele vor atinge viteze de până la 70 km/h. În plus, o informare meteorologică este valabilă până miercuri, 30 septembrie, pentru mai multe regiuni ale țării.

Atenționarea cod galben este valabilă luni, 28 septembrie, între orele 10:00 și 20:00 și vizează intensificări ale vântului. Potrivit ANM, sunt afectate județele Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Tulcea și Constanța. În aceste zone, pe parcursul zilei de luni, vântul va avea intensificări, iar vitezele vor ajunge la 50-70 km/h.

Informare meteo până miercuri seară

De asemenea, meteorologii au emis și o informare privind intensificările vântului, valabilă în intervalul 28 septembrie, ora 10:00 – 30 septembrie, ora 20:00.

În acest interval, vântul va sufla temporar cu putere în jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei. Rafalele vor avea, în general, viteze de 45-55 km/h. Condiții mai severe sunt prognozate în zona Carpaților de Curbură, unde vântul va atinge la rafală viteze de 55-75 km/h.

Cum va fi vremea în Capitală

Potrivit ANM, în București, în intervalul 28.09.2026 ora 10:00 – 29.09.2026 ora 09:00, vremea va fi în continuare normală termic. Cerul va avea înnorări temporare și mai ales noaptea vor fi posibile ploi slabe (cantități de apă în jurul a 1 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua (rafale de 40…45 km/h). Temperatura maximă va fi de 22…23 de grade, iar cea minimă de 10…12 grade.

De asemenea, în intervalul 29.09.2026 ora 09:00 – 30.09.2026 ora 09:00, cerul va avea înnorări temporare și pe parcursul zilei vor fi condiții de ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua (viteze de 40…45 km/h). Temperatura maximă va fi de 21…22 de grade, iar cea minimă de 9…11 grade.

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