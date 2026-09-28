Prima pagină » Știri politice » Grindeanu susține că AUR l-ar fi ajutat pe Ilie Bolojan să rămână la Palatul Victoria, după demitere

Grindeanu susține că AUR l-ar fi ajutat pe Ilie Bolojan să rămână la Palatul Victoria, după demitere

Ruxandra Radulescu
Grindeanu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Sorin Grindeanu a declarat luni, 28 septembrie, într-o conferință de presă, la finalul Consiliul Politic Național, că Ilie Bolojan ar fi beneficiat de sprijinul AUR pentru a rămâne la Palatul Victoria, după demitere. Potrivit liderului social-democrat, decizia AUR de a nu participa la votul Guvernului Mureșan ar fi „încă o dovadă”, în acest sens.

Liderul PSD a făcut referire la decizia AUR de a nu participa la votul pentru învestirea Guvernului Siegfried Mureșan și la mesajul transmis luni dimineață de George Simion, care s-a declarat deschis la discuții cu toate partidele pentru formarea unui guvern.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Aș interpreta această absență, până la urmă, a celor de la AUR, și din comisii, și din plen, ca încă o dovadă, dacă vreți, mai ales văzând anunțul de dimineață, cum negociază AUR cu toată lumea, încă o dovadă că cel care i-a ținut în funcție până acum pe Bolojan și pe restul sunt cei de la AUR”, a declarat Sorin Grindeanu.

„Propunerea este să fim în sală, pentru că altfel nu va fi cvorum”

Grindeanu a confirmat, după ședința Comitetului Politic Național al PSD, că social-democrații nu vor vota Guvernul condus de Siegfried Mureșan. Liderul PSD a anunțat însă că le va propune parlamentarilor partidului să fie prezenți în sala de plen și să asigure cvorumul necesar desfășurării votului.

„Propunerea pe care le-o voi face colegilor mei este să fim în sală, pentru că altfel nu va fi cvorum. Altfel prelungim, având în vedere anunțul celor de la AUR, momentul în care va exista acest vot negativ”, a spus Grindeanu.

El a precizat că parlamentarii social-democrați vor participa și la audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan și vor pune întrebări fiecărui candidat.

Grindeanu a mai făcut această acuzație în luna iulie, când precizat că AUR îl „ține în funcție” pe Ilie Bolojan după ce parlamentarii partidului nu au asigurat voturile necesare pentru învestirea unui alt guvern.

AUR a susținut public că nu votează un guvern din care nu face parte. George Simion și-a reafirmat poziția și la consultările de la Palatul Cotroceni din septembrie.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Petrișor Peiu explică de ce AUR nu poate susține Guvernul Mureșan. Ce nemulțumiri are formațiunea cu privire la programul de guvernare prezentat de premierul desemnat
13:36
Petrișor Peiu explică de ce AUR nu poate susține Guvernul Mureșan. Ce nemulțumiri are formațiunea cu privire la programul de guvernare prezentat de premierul desemnat
REACȚIE USR își laudă miniștrii din guvernul Siegfried Mureșan, în speranța că va putea strânge voturi pentru învestirea noului cabinet
13:36
USR își laudă miniștrii din guvernul Siegfried Mureșan, în speranța că va putea strânge voturi pentru învestirea noului cabinet
BILANȚ România vrea să devină „pilon de reziliență” în regiune. Declarația Oanei Țoiu după reuniunile ONU
12:47
România vrea să devină „pilon de reziliență” în regiune. Declarația Oanei Țoiu după reuniunile ONU
FLASH NEWS Oana Țoiu intervine în scandalul iscat de The Wall Street Journal
12:18
Oana Țoiu intervine în scandalul iscat de The Wall Street Journal
REACȚIE Grindeanu pregătește planul care va urma căderii la vot a guvernului Mureșan: „Ori un nou premier, ori alegeri anticipate”
12:00
Grindeanu pregătește planul care va urma căderii la vot a guvernului Mureșan: „Ori un nou premier, ori alegeri anticipate”
CONTROVERSĂ Grindeanu neagă că ar fi negociat contracte pentru gaze cu ambasadoarea SUA în Grecia: „Am avut la putere, în aceste luni, cel mai anti-american guvern de la Revoluție încoace”
11:43
Grindeanu neagă că ar fi negociat contracte pentru gaze cu ambasadoarea SUA în Grecia: „Am avut la putere, în aceste luni, cel mai anti-american guvern de la Revoluție încoace”
Mediafax
Școala din Italia unde copiii datornicilor mănâncă altceva
Digi24
Bărbatul care a mers pe jos 50.000 de kilometri ca să ajungă acasă. La finalul unei călătorii de aproape 30 de ani, mai are un obstacol
Cancan.ro
Ea este Ioana, femeia din Vrancea ucisă de soț. Un copilaș a rămas orfan de mamă
Prosport.ro
Fiul fondatorului celei mai puternice bănci din România, mesaj pentru Simona Halep în ziua în care a împlinit 35 de ani
Adevarul
Ce condiții pune AUR pentru a vota un guvern PSD │SURSE
Mediafax
Scandal URIAȘ la o universitate din SUA. Studentă agresată sexual de șapte colegi. Pedeapsa INCREDIBILĂ primită
Click
Capcana din restaurante în care cad mulți români. La ce trebuie să fii atent
Digi24
Obiectul 1335 de sub Muntele Apocalipsei. Rușii reînvie un sistem de răspuns nuclear automatizat din timpul Războiului Rece
Cancan.ro
S-a aflat ce a făcut Armina în Albania, de fapt. Înainte să-l cunoască pe Marcel, a locuit 3 luni acolo
Ce se întâmplă doctore
Semnal de alarmă pentru un antibiotic cunoscut. Are un risc mai mare de deces! E folosit la pneumonie și infecții urinare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
Descopera.ro
Premieră în fizică: Oamenii de știință au observat „săriturile cuantice” ale sunetului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descopera.ro
Bromhidroza, afecțiunea care poate transforma mirosul corporal într-o adevărată problemă socială
Mediafax Italia
Românca devenită MISS ITALIA are o problemă pe care nu o rezolvă nicio coroană!
Mediafax Spania
NOUA REGULĂ de circulație. De la 1 octombrie NU MAI AI VOIE să faci asta la trecerile de pietoni!
CONTROVERSĂ Zelenski pierde încrederea poporului: 72% dintre ucraineni consideră că liderul de la Kiev este responsabil pentru actele de corupție comise de anturajul său
13:50
Zelenski pierde încrederea poporului: 72% dintre ucraineni consideră că liderul de la Kiev este responsabil pentru actele de corupție comise de anturajul său
FLASH NEWS Trump susține că Zelenski a fost de acord să „o ia mai ușor” cu atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești
13:21
Trump susține că Zelenski a fost de acord să „o ia mai ușor” cu atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești
REACȚIE Crin Antonescu, atac fără precedent la Siegfried Mureșan: ”O rușine maximă pentru România. Ultima rușine pentru PNL”
13:16
Crin Antonescu, atac fără precedent la Siegfried Mureșan: ”O rușine maximă pentru România. Ultima rușine pentru PNL”
FLASH NEWS UE își lărgește granițele. Comisia Europeană pregătește „foi de parcurs speciale“ pentru aderarea mai rapidă a Republicii Moldova și Ucrainei la UE
12:56
UE își lărgește granițele. Comisia Europeană pregătește „foi de parcurs speciale“ pentru aderarea mai rapidă a Republicii Moldova și Ucrainei la UE
ALERTĂ Protest în școlile din România. Elevii vin îmbrăcați în negru la cursuri: „Educația nu se repară la croitorie!”
12:16
Protest în școlile din România. Elevii vin îmbrăcați în negru la cursuri: „Educația nu se repară la croitorie!”
NEWS ALERT Parlamentul Ungariei i-a retras imunitatea prim-ministrului Péter Magyar. De ce este acuzat șeful Guvernului de la Budapesta
12:02
Parlamentul Ungariei i-a retras imunitatea prim-ministrului Péter Magyar. De ce este acuzat șeful Guvernului de la Budapesta

Cele mai noi

Trimite acest link pe