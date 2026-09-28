Grindeanu susține că AUR l-ar fi ajutat pe Ilie Bolojan să rămână la Palatul Victoria, după demitere

Sorin Grindeanu a declarat luni, 28 septembrie, într-o conferință de presă, la finalul Consiliul Politic Național, că Ilie Bolojan ar fi beneficiat de sprijinul AUR pentru a rămâne la Palatul Victoria, după demitere. Potrivit liderului social-democrat, decizia AUR de a nu participa la votul Guvernului Mureșan ar fi „încă o dovadă”, în acest sens.

Liderul PSD a făcut referire la decizia AUR de a nu participa la votul pentru învestirea Guvernului Siegfried Mureșan și la mesajul transmis luni dimineață de George Simion, care s-a declarat deschis la discuții cu toate partidele pentru formarea unui guvern.

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„Aș interpreta această absență, până la urmă, a celor de la AUR, și din comisii, și din plen, ca încă o dovadă, dacă vreți, mai ales văzând anunțul de dimineață, cum negociază AUR cu toată lumea, încă o dovadă că cel care i-a ținut în funcție până acum pe Bolojan și pe restul sunt cei de la AUR”, a declarat Sorin Grindeanu.

„Propunerea este să fim în sală, pentru că altfel nu va fi cvorum”

Grindeanu a confirmat, după ședința Comitetului Politic Național al PSD, că social-democrații nu vor vota Guvernul condus de Siegfried Mureșan. Liderul PSD a anunțat însă că le va propune parlamentarilor partidului să fie prezenți în sala de plen și să asigure cvorumul necesar desfășurării votului.

„Propunerea pe care le-o voi face colegilor mei este să fim în sală, pentru că altfel nu va fi cvorum. Altfel prelungim, având în vedere anunțul celor de la AUR, momentul în care va exista acest vot negativ”, a spus Grindeanu.

El a precizat că parlamentarii social-democrați vor participa și la audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan și vor pune întrebări fiecărui candidat.

Grindeanu a mai făcut această acuzație în luna iulie, când precizat că AUR îl „ține în funcție” pe Ilie Bolojan după ce parlamentarii partidului nu au asigurat voturile necesare pentru învestirea unui alt guvern.

AUR a susținut public că nu votează un guvern din care nu face parte. George Simion și-a reafirmat poziția și la consultările de la Palatul Cotroceni din septembrie.