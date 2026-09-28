Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, a prezentat luni bilanțul activității României în cadrul săptămânii la nivel înalt a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU). Ca o concluzie de ansamblu, țara noastră și-a propus să devină „pilon de reziliență” regional.

Oficialul a spus că obiectivele României au vizat consolidarea profilului țării în formatul multilateral, susținerea dreptului internațional, a dezvoltării sustenabile și a eforturilor pentru pace.

„Obiectivele României au fost poziționarea României în formatul multilateral, ca un stat care susține dreptul internațional, procesele de dezvoltare sustenabilă și eforturile comune pentru pace”, a declarat ministrul interimar de Externe.

Peste 20 de întâlniri bilaterale menite consolidării relațiilor externe

În marja Adunării Generale a ONU au avut loc peste 20 de întâlniri bilaterale, în cadrul cărora România a urmărit consolidarea relațiilor cu partenerii externi și promovarea unor obiective economice și de securitate.

Unul dintre punctele urmărite a fost consolidarea profilului României în Organizația Internațională a Francofoniei și dezvoltarea relațiilor cu statele francofone, în special cu cele din Africa. Oana Țoiu a subliniat, în egală măsură, importanța relațiilor comerciale dintre Uniunea Europeană și statele africane, scrie Mediafax.

În plan regional, Ministerul Afacerilor Externe a vizat poziționarea României ca „pilon de reziliență”, dar și dezvoltarea rolului țării ca hub logistic, inclusiv prin conectivitatea cu statele din est și cu Balcanii de Vest.

Reamintim că România deține în acest an președințiile Inițiativei Central-Europene și Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est. În cadrul acestor formate au fost organizate activități privind intervenția civilă în situații de urgență, securitatea cibernetică și combaterea ingerințelor și manipulării străine a informațiilor.

Securitatea la Marea Neagră, o prioritate

Unul dintre obiectivele cheie ale săptămânii a fost securitatea la Marea Neagră și protejarea fluxurilor comerciale. Oana Țoiu a coprezidat un panel dedicat opririi atacurilor la Marea Neagră, alături de ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, și de înalta reprezentantă pentru afaceri externe și politica de securitate a Uniunii Europene.

La discuții au participat peste 20 de țări. România a susținut clar bținerea unei opriri temporare a atacurilor, inclusiv pentru protejarea transporturilor de cereale și a infrastructurii logistice.

„Portul Constanța este principala poartă prin care grânele, atât ale noastre, cât și ale celorlalte țări și ale Ucrainei, ajung să tranziteze Marea Neagră și apoi să ajungă în Caucazul de Sud, în Asia și în Africa”, a explicat Țoiu.

Ministrul interimar de Externe a precizat că reluarea unui astfel de mecanism nu ar trebui să înlocuiască negocierile pentru o pace durabilă, ci să contribuie la protejarea comerțului cu cereale și a fluxurilor logistice și energetice. În acest context, România a discutat și cu Kazahstanul, principalul său partener economic din Asia Centrală, despre protejarea fluxurilor de aprovizionare cu petrol. Cele două țări susțin, de asemenea, un moratoriu privind atacurile la Marea Neagră.

Sprijin pentru Ucraina și soluția celor două state

Pe agendă s-a aflat și poziția României, care s-a alăturat eforturilor internaționale pentru susținerea rezilienței Ucrainei. Peste 50 de țări au susținut o declarație comună privind continuarea sprijinului pentru Ucraina și eforturile internaționale pentru oprirea războiului.

Un alt obiectiv al delegației române a fost promovarea soluției celor două state în conflictul israeliano-palestinian. România a susținut dezarmarea Hamas și accesul ajutorului umanitar în Fâșia Gaza, precum și accesul jurnaliștilor și al experților independenți.

„Suntem profund îngrijorați de situația copiilor și familiilor din Fâșia Gaza”, a spus Oana oiu, menționând că România continuă să sprijine tratamentul copiilor bolnavi de cancer și evacuarea acestora pentru tratament.