Imagini dramatice de la granița României. Atacul Rusiei asupra Ucrainei, filmat din Tulcea. Avioane F-16 ridicate de la sol

O nouă alertă aeriană a fost declanșată în județul Tulcea, în seara de duminică, 27 septembrie, după ce sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei cu Ucraina.

Potrivit MApN, o dronă a pătruns în spațiul aerian al României prin zona Ceatalchioi și a dispărut de pe radare după aproximativ 10 minute, în apropiere de Somova.

Ținta a fost detectată inițial la nord de Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței României. Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea.

În același timp, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind activate măsurile pentru avertizarea populației din județul Tulcea. La ora 20:35, locuitorii au primit un mesaj RO-Alert. Alerta aeriană a rămas în vigoare până la ora 22:05, când măsurile de avertizare au încetat.

MApN trimite o echipă în zonă

Ministerul Apărării Naționale va face verificări la sol pentru a stabili dacă există fragmente ale aparatului în zona în care semnalul radar a fost pierdut. O echipă specializată a MApN urmează să se deplaseze în zonă în dimineața zilei de luni, 28 septembrie, pentru cercetări.

Deocamdată, informațiile transmise de minister nu precizează tipul exact al țintei aeriene și nici dacă aceasta s-a prăbușit pe teritoriul României.

Locuitorii din Tulcea au văzut războiul cu ochii lor

Imaginile publicate de tulceni pe rețelele sociale sunt dramatice. Războiul din Ucraina se vede cu ochiul liber. În imagini se poate observa drone și luminile de la apărarea antianeriană.

De asemenea, mai multe drone au fost filmate in timp ce sunt doborate de antiaeriene și din localitatea Malcoci. În această filmare se văd zeci de lumini roșii și drone care explodează în aer.

Localnicii încep să se teamă pentru siguranța lor. ”De câteva luni se tot aud avioane noaptea, dar ca acum (n.r. duminică seară) parcă nu a fost niciodată. M-am gândit că sunt drone în apropiere, de se aude așa de tare. Sper să nu se întâmple nimic”, a povestit o localnică pentru Gândul.

”Aproape în fiecare zi primim Ro-Alert. Deja a devenit obișnuință. Însă felul în care se simte atunci când un avion supersonic trece peste blocul în care locuiești, nu se poate descrie. Îți dă fiori”, a povestit un tulcean.