Oana Țoiu intervine în scandalul iscat de The Wall Street Journal

Ministrul de Externe a declarat că întâlnirea de la București, dintre ambasadoarea SUA la Atena, Sorin Grindeanu și Bogdan Ivan, s-a desfășurat „în afara unui mandat de reprezentare”. Oana Țoiu a precizat că mandatul de reprezentare oficială a Statelor Unite, în relația cu instituțiile române, îi revine ambasadorului SUA la București, Darryl Nirenberg. Țoiu a intervenit astfel în controversa generată de publicația The Wall Street Journal și a subliniat că întrevederea din martie la care au participat președintele PSD, Sorin Grindeanu, fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan și ambasadoarea SUA în Grecia a fost neoficială.

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„Mandatul de reprezentare al Statelor Unitele Americi este acordat ambasadorului SUA în România, Darryl Nirenberg. În ceea ce privește vizita în România a ambasadorului SUA în Grecia, a fost o vizită în cadrul unui format de eveniment al mediului de afaceri, deci, practic, în afara unui mandat de reprezentare, de negociere sau în relație cu instituțiile statului român. De altfel, evenimentul la care se face referire e un eveniment de ordin privat, nu de ordin public”, a declarat Oana Țoiu.

Declarațiile vin pe fondul dezvăluirilor din presa americană, conform cărora ambasadoarea SUA la Atena, Kimberly Guilfoyle, ar fi discutat în martie, la o cină privată, despre rolul SUA în debarcarea premierului Ilie Bolojan, după ce acesta a refuzat solicitările de achiziție a gazelor lichefiate americane la tarife peste cele ale pieței.

De asemenea, tot în martie, președintele PSD, Sorin Grindeanu, și fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, s-au întâlnit cu reprezentanta Statelor Unite în cadrul unei reuniuni la București.

Oana Țoiu: Coridorul Vertical de Gaze, o prioritate pentru România

În ceea ce privește Coridorul Vertical de Gaze, Oana Țoiu a spus că România și-a exprimat constant poziția și că proiectul reprezintă o prioritate pentru București.

„Pentru România este o prioritate Coridorul Vertical și implicarea noastră ca țară de tranzit, din cel puțin două motive. Unul dintre ele ține de susținerea regiunii pentru a putea să scadă dependența de sursele de energie din Rusia”, a transmis șefa diplomației de la București.

Țoiu a precizat că România susține diversificarea surselor de energie, însă achizițiile trebuie să fie justificate din punct de vedere economic.

„Susținem diversificarea surselor de achiziție de energie, atât timp cât modelul economic justifică asta din perspectiva prețului și a volumelor preconizate. Asta este poziția noastră, cunoscută și de Statelor Unitele Americi și cunoscută și de partenerii noștri”, a conchis șefa diplomației de la București.