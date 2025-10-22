Prima pagină » Actualitate » Raed Arafat: „Nu e explozie de butelie”/”Aici s-a acumulat gaz pe parcursul unei perioade”

Raed Arafat: „Nu e explozie de butelie”/”Aici s-a acumulat gaz pe parcursul unei perioade”

22 oct. 2025, 23:16, Actualitate
Raed Arafat: „Nu e explozie de butelie”/”Aici s-a acumulat gaz pe parcursul unei perioade”

Raed Arafat, șeful DSU, a fost invitat la postul de televiziune Digi24, unde a vorbit despre explozia care a avut loc în blocul din cartierul Rahova. El spune că acea explozie nu a fost de la o butelie”, așa, cum, de regulă, se întâmplă în cele mai multe cazuri de explozie, ci, în acest caz, a fost o acumulare de gaze.

„-Colegii dumneavoastră de la ISU declarau, imediat după ce s-a produs explozia, că nu au văzut o explozie atât de puternică.

-Așa este, pentru că cantitatea acumulată de gaz, cel mai probabil, era foarte mare. Și atunci a dus la ceea ce am văzut cu toții. Nu e explozie de butelie. Colegii văd explozii de butelie, improvizații, unde, de regulă, de multe ori rămâne limitată la apartament. Aici a fost o chestiune unde s-a acumulat gaz pe parcursul unei perioade. Din nou revin. A fost sau nu sigilat, care a fost situația, asta trebuie stabilit de către anchetatori și venit și spus. Sunt convinsă că ei încă anchetează și încă discută. Și de aici revin: că speculațiile care apar sunt pure speculații, până o să apară concluziile finale”, spune șeful DSU.

Raed Arafat mai susține și că trebuie așteptate concluziile finale ale anchetei și evitarea speculațiilor de orice fel, pe margine acestui subiect.

S-ar putea ca concluziile finale să vină cu niște idei sau niște lucruri mult mai clare și mult mai precise, pe baza anchetei, care să nu se pupe cu ce știm astăzi sau acum. Poate peste 2 zile o să apară alt aspect. De aici, speculațiile și a stabili cauzele și tot numai prin dezbateri televizate și în toate minciunile care au fost până acum, am aflat că și eu am fost în blocul respectiv. Aici trebuie să fim foarte atenți pe ce speculații se fac și ce discuții se fac până nu avem concluziile finale. Concluziile finale vor fi cele care stabilesc situația”, conchide Raed Arafat.

