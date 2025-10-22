Raed Arafat: Dacă se adeverește că a fost închis gazul corect și cineva l-a deschis, e clar, cineva a comis o crimă, o infracțiune majoră

Raed Arafat spune că ar putea lua în calcul ipoteza unei fapte de crimă în cazul exploziei din cartierul Rahova.

„Dacă se adeverește că a fost închis gazul corect și cineva l-a deschis, e clar, cineva a comis o crimă, o infracțiune majoră. Autoritățile au luat măsurile, cineva a deschis.”

Șeful SMURD spune că ar putea fi luat în calcul și scenariul în care nu s-ar fi luat măsurile necesare de precauție.

„Dacă apare că nu s-au luat toate măsurile necesare de cei care răspund de partea de conducte e altă discuție. Trebuie văzut de ce s-a produs această greșeală. Când vin astfel de apeluri la 112 sunt luate în serios. Pompierii au venit, au verificat până să vină Distrigaz. Pompierii au proces verbal semnat de Distrigaz și administratorul blocului înseamnă că au făcut tot ce s-a putut.”

