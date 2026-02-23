Pensii cu 500 lei mai mici pentru acești pensionari din România. Ce s-a întâmplat

Zeci de mii de pensionari din România s-a confruntat cu o situație neașteptată, în ultimele luni: pensiile lor au scăzut cu sume considerabile, unele chiar cu 500 de lei sau mai mult, după „Mica Recalculare”. Seniorii nu înțeleg de ce pensiile lor scad în loc să crească, așa cum ar fi fost de așteptat, în urma acestui proces.

„Mica Recalculare” avea scopul de a corecta erorile de calcul și de a alinia pensiile la realitățile din sistemul de pensii, prin valorificarea perioadelor necontributive. Însă, unii pensionari au descoperit că această recalculare a dus, de fapt, la scăderi ale pensiilor, în loc să le mărească, ceea ce a generat un val de nemulțumiri, așa cum era de așteptat.

De exemplu, o pensionară a spus pe un forum despre faptul că a primit o pensie cu 500 lei mai mică în urma recalculării: „Sunt pensionară și mi-a venit decizia de la Mica Recalculare cu 500 de lei RON luați din pensie. Întrebarea este dacă chiar o să mi se oprească acești bani?”.

Dar aceasta nu este singura persoană afectată. Un alt pensionar a povestit aceeași experiență cu părinții săi: „Tatăl meu este în aceeași situație, 600 RON luați. Doar fiindcă am dus adeverințe și Casa a realizat că a calculat pensia greșit în 2024”.

Care sunt cauzele acestor scăderi ale pensiilor

Potrivit specialiștilor, scăderea pensiilor după recalculare nu înseamnă neapărat o reducere directă a sumelor în plată, dar poate fi rezultatul unui punctaj mai mic obținut în urma verificării documentelor.

Procesul de recalculare presupune verificarea documentelor depuse de pensionari, cum ar fi adeverințele de venit sau salariile brute, iar în unele cazuri, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) poate observa discrepanțe față de datele inițiale.

„Cuantumul pensiei pe care ați avut-o rămâne în plată, nu se diminuează, dar la mica recalculare v-a rezultat un punctaj mai mic față de ce v-a calculat CNPP și v-a scăzut punctajul, ceea ce duce la stagnarea pensiei. Acest lucru poate duce la stagnarea pensiei până la o eventuală creștere a valorii punctului de pensie, care să depășească cuantumul pensiei actuale. Atenție, pensionari, ce adeverințe și ce bruturi depuneți la CNPP”, explică un specialist în domeniul pensiilor, citat de newsweek.ro.

În unele cazuri, chiar dacă pensionarii depun adeverințe suplimentare care ar trebui să crească punctajul, cum ar fi adeverințe cu salariul brut sau al 13-lea salariu, calculul poate duce la rezultate surprinzător de nefavorabile.

„După ce am adus și adeverința cu al 13-lea salariu, mi-au cerut să aduc adeverința cu toate sporurile până în aprilie 2001. După recalculare, am primit decizie cu un punctaj mai mic decât cel înainte de recalculare. Cum se face că adăugând la ceva existent a rezultat punctajul mai mic? A mai pățit cineva așa ceva?”, întreabă o pensionară.

„Dacă brutul din adeverință este mai mic decât netul din cartea de muncă, rezultă un punctaj mai mic. Trebuia să verificați înainte de a depune această adeverință la Casa de Pensii pentru Mica Recalculare”, este răspunsul răspunsul specialiștilor la această întrebare.

„Eu am primit pensia calculată pe baza unui salariu din urmă cu mulți ani, iar acum am ajuns să primesc o pensie mai mică decât înainte. Nu știu ce să mai fac, nu mi-au explicat nimic clar la Casa de Pensii”, a declarat un alt pensionar.

Această situație este tot mai frecventă, iar pensionarii se întreabă care sunt soluțiile pentru a își recupera eventualele pierderi financiare.

Un alt aspect important îl reărezintă faptul că multe dintre recalculările realizate de Casa de Pensii au fost efectuate pe baza unor documente depuse de pensionari, dar care nu au fost întotdeauna corect verificate.

De exemplu, unii pensionari au descoperit că punctajele lor au fost mai mici decât cele anterioare pentru că informațiile din adeverințele de venit nu se potriveau cu cele din evidențele CNPP.

