Prima pagină » Actualitate » Pensii cu 500 lei mai mici pentru acești pensionari din România. Ce s-a întâmplat

Pensii cu 500 lei mai mici pentru acești pensionari din România. Ce s-a întâmplat

23 feb. 2026, 15:56, Actualitate
Pensii cu 500 lei mai mici pentru acești pensionari din România. Ce s-a întâmplat

Zeci de mii de pensionari din România s-a confruntat cu o situație neașteptată, în ultimele luni: pensiile lor au scăzut cu sume considerabile, unele chiar cu 500 de lei sau mai mult, după „Mica Recalculare”. Seniorii nu înțeleg de ce pensiile lor scad în loc să crească, așa cum ar fi fost de așteptat, în urma acestui proces.

„Mica Recalculare” avea scopul de a corecta erorile de calcul și de a alinia pensiile la realitățile din sistemul de pensii, prin valorificarea perioadelor necontributive. Însă, unii pensionari au descoperit că această recalculare a dus, de fapt, la scăderi ale pensiilor, în loc să le mărească, ceea ce a generat un val de nemulțumiri, așa cum era de așteptat.

De exemplu, o pensionară a spus pe un forum despre faptul că a primit o pensie cu 500 lei mai mică în urma recalculării: „Sunt pensionară și mi-a venit decizia de la Mica Recalculare cu 500 de lei RON luați din pensie. Întrebarea este dacă chiar o să mi se oprească acești bani?”.

Dar aceasta nu este singura persoană afectată. Un alt pensionar a povestit aceeași experiență cu părinții săi: „Tatăl meu este în aceeași situație, 600 RON luați. Doar fiindcă am dus adeverințe și Casa a realizat că a calculat pensia greșit în 2024”.

Care sunt cauzele acestor scăderi ale pensiilor

Potrivit specialiștilor, scăderea pensiilor după recalculare nu înseamnă neapărat o reducere directă a sumelor în plată, dar poate fi rezultatul unui punctaj mai mic obținut în urma verificării documentelor.

Procesul de recalculare presupune verificarea documentelor depuse de pensionari, cum ar fi adeverințele de venit sau salariile brute, iar în unele cazuri, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) poate observa discrepanțe față de datele inițiale.

„Cuantumul pensiei pe care ați avut-o rămâne în plată, nu se diminuează, dar la mica recalculare v-a rezultat un punctaj mai mic față de ce v-a calculat CNPP și v-a scăzut punctajul, ceea ce duce la stagnarea pensiei. Acest lucru poate duce la stagnarea pensiei până la o eventuală creștere a valorii punctului de pensie, care să depășească cuantumul pensiei actuale. Atenție, pensionari, ce adeverințe și ce bruturi depuneți la CNPP”, explică un specialist în domeniul pensiilor, citat de newsweek.ro.

În unele cazuri, chiar dacă pensionarii depun adeverințe suplimentare care ar trebui să crească punctajul, cum ar fi adeverințe cu salariul brut sau al 13-lea salariu, calculul poate duce la rezultate surprinzător de nefavorabile.

„După ce am adus și adeverința cu al 13-lea salariu, mi-au cerut să aduc adeverința cu toate sporurile până în aprilie 2001. După recalculare, am primit decizie cu un punctaj mai mic decât cel înainte de recalculare. Cum se face că adăugând la ceva existent a rezultat punctajul mai mic? A mai pățit cineva așa ceva?”, întreabă o pensionară.

„Dacă brutul din adeverință este mai mic decât netul din cartea de muncă, rezultă un punctaj mai mic. Trebuia să verificați înainte de a depune această adeverință la Casa de Pensii pentru Mica Recalculare”, este răspunsul răspunsul specialiștilor la această întrebare.

„Eu am primit pensia calculată pe baza unui salariu din urmă cu mulți ani, iar acum am ajuns să primesc o pensie mai mică decât înainte. Nu știu ce să mai fac, nu mi-au explicat nimic clar la Casa de Pensii”, a declarat un alt pensionar.

Această situație este tot mai frecventă, iar pensionarii se întreabă care sunt soluțiile pentru a își recupera eventualele pierderi financiare.

Un alt aspect important îl reărezintă faptul că multe dintre recalculările realizate de Casa de Pensii au fost efectuate pe baza unor documente depuse de pensionari, dar care nu au fost întotdeauna corect verificate.

De exemplu, unii pensionari au descoperit că punctajele lor au fost mai mici decât cele anterioare pentru că informațiile din adeverințele de venit nu se potriveau cu cele din evidențele CNPP.

Autorul mai recomandă:

Categoria de pensionari români care vor primi pensii mai mari de la 1 iulie 2026. Decizia este oficială

525 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste orașe din România. Cine se încadrează

Ce pensie primește un pensionar român, după 36 de ani de muncă. Ultimul salariu: 5.000 lei net 

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIE Primarul unei comune din Suceava, trimis în judecată de DNA pentru achiziții publice fictive. Prejudiciul depăşeşte 3,3 milioane de lei
16:19
Primarul unei comune din Suceava, trimis în judecată de DNA pentru achiziții publice fictive. Prejudiciul depăşeşte 3,3 milioane de lei
IMOBILIARE Orașul din România în care chiria unui apartament cu 2 camere este de doar 750 lei (150 €) acum, în februarie 2026
16:12
Orașul din România în care chiria unui apartament cu 2 camere este de doar 750 lei (150 €) acum, în februarie 2026
CONTROVERSĂ Ralf Schumacher, fratele campionului Michael Schumacher, se pregătește pentru nunta cu iubitul mai tânăr cu 14 ani. Cum a reacționat fosta sa soție
14:47
Ralf Schumacher, fratele campionului Michael Schumacher, se pregătește pentru nunta cu iubitul mai tânăr cu 14 ani. Cum a reacționat fosta sa soție
ECONOMIE România, recordmenă într-un alt top negativ. Prețul încărcării electrice la mașini este la nivelul Austriei și dublu față de Spania
14:43
România, recordmenă într-un alt top negativ. Prețul încărcării electrice la mașini este la nivelul Austriei și dublu față de Spania
INCIDENT Obiceiul bizar al unui bărbat din Italia. A fost prins că mânca bucăți din brânzeturile scumpe din supermarket, apoi le lăsa la loc pe raft
14:43
Obiceiul bizar al unui bărbat din Italia. A fost prins că mânca bucăți din brânzeturile scumpe din supermarket, apoi le lăsa la loc pe raft
TRADIȚIE Cele mai frumoase mesaje și urări de Dragobete 2026. Cum să-ți surprinzi jumătatea
14:32
Cele mai frumoase mesaje și urări de Dragobete 2026. Cum să-ți surprinzi jumătatea
Mediafax
Europarlamentarii se pregătesc să suspende acordul comercial UE-SUA
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Cancan.ro
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Val de comentarii după scandalul de pe Otopeni. „Sper să primească interdicție de a zbura”. Reacția Wizz Air despre refuzul îmbarcării
Mediafax
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale lui Trump
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
Cancan.ro
Primele imagini cu VĂDUVA lui Cotabiță, după ce a ieșit din AREST. A fost plasată la domiciliu și...
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mara Bănică să slăbească 15 kilograme în două luni. Ce dietă a ținut: „Mănânc ori de câte ori simt nevoia”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit că cintezele au culori preferate
CONTROVERSĂ A comandat un laptop extrem de ieftin de pe Temu. Ce a primit l-a lăsat fără cuvinte
16:17
A comandat un laptop extrem de ieftin de pe Temu. Ce a primit l-a lăsat fără cuvinte
EXCLUSIV Cristoiu critică prestația lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: A fost dezastru, mai bine nu se ducea/Întrebarea e cine l-a tras pe sfoară?
15:49
Cristoiu critică prestația lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: A fost dezastru, mai bine nu se ducea/Întrebarea e cine l-a tras pe sfoară?
EXCLUSIV Cristian Ghinea dă vina pe CCR pentru posibila pierdere a celor 231 de milioane de euro din PNRR: „Să sperăm că vom primi acești bani”
15:42
Cristian Ghinea dă vina pe CCR pentru posibila pierdere a celor 231 de milioane de euro din PNRR: „Să sperăm că vom primi acești bani”
FLASH NEWS MAE avertizează românii care călătoresc spre Mexic, după violențele izbucnite în contextul uciderii criminalului „El Mancho”
15:38
MAE avertizează românii care călătoresc spre Mexic, după violențele izbucnite în contextul uciderii criminalului „El Mancho”
HOROSCOP Zodia care va străluci mai mult ca niciodată în următorii 3 ani. Experții în astrologie anunță câștiguri uluitoare în bani pentru acești nativi
15:31
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată în următorii 3 ani. Experții în astrologie anunță câștiguri uluitoare în bani pentru acești nativi
ECONOMIE Viceguvernatorul BNR sare să apere măsurile de austeritate ale lui Bolojan: „Măsurile de ajustare bugetară au devenit imperative”
15:19
Viceguvernatorul BNR sare să apere măsurile de austeritate ale lui Bolojan: „Măsurile de ajustare bugetară au devenit imperative”

Cele mai noi

Trimite acest link pe