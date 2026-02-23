Orașul din România în care chiria unui apartament cu 2 camere este de doar 750 lei (150 €) acum, în februarie 2026

Există un oraș din România în care chiria unui apartament cu două camere este de doar 750 lei (150 €) acum, în februarie 2026. Conform anunțului de închiriere, postat pe un site de comerț online, acesta se află în nordul țării.

Mai exact, este vorba de Satu Mare, iar proprietarul a oferit toate detaliile despre locuința sa, mai ales de ce este atât de ieftin.

„Închiriem apartament cu două camere, zonă foarte bună, bulevardul Cloșca, Apartamentul nu este locuit mulți ani (nu este renovat)”, este anunțul postat de acesta pe OLX.

