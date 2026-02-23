Prima pagină » Actualitate » Orașul din România în care chiria unui apartament cu 2 camere este de doar 750 lei (150 €) acum, în februarie 2026

Orașul din România în care chiria unui apartament cu 2 camere este de doar 750 lei (150 €) acum, în februarie 2026

23 feb. 2026, 16:12, Actualitate
Orașul din România în care chiria unui apartament cu 2 camere este de doar 750 lei (150 €) acum, în februarie 2026

Există un oraș din România în care chiria unui apartament cu două camere este de doar 750 lei (150 €) acum, în februarie 2026. Conform anunțului de închiriere, postat pe un site de comerț online, acesta se află în nordul țării.

Mai exact, este vorba de Satu Mare, iar proprietarul a oferit toate detaliile despre locuința sa, mai ales de ce este atât de ieftin.

„Închiriem apartament cu două camere, zonă foarte bună, bulevardul Cloșca, Apartamentul nu este locuit mulți ani (nu este renovat)”, este anunțul postat de acesta pe OLX.

Autorul mai recomandă:

Chiria, un lux pentru tinerii la început de drum. Părerea lor despre traiul pe cont propriu: „Cu chiu, cu vai”

Unde se află cel mai ieftin cartier din România și cât costă metrul pătrat util în zona respectivă

Orașul cu cele mai scumpe chirii din România: 560 de euro pentru un apartament cu două camere și 749 de euro pentru unul cu trei

Poți să schimbi yala la ușă, dacă ești chiriaș? Ce arată legea

Am făcut calculul complet. Ce salariu primește un administrator de bloc în București, în 2026

După ce Gândul a dezvăluit că Gabriel Liiceanu a închiriat un spațiu de la stat, în Oradea, acum publică și suma. Filozoful plătește 5 euro/mp, mult sub prețul pieței. Pentru 160 de metri pătrați, Liiceanu plătește cât pentru închirierea unui apartament cu 3 camere. Contractul e pe mai mulți ani

O nouă escrocherie din online transformă căutarea unei chirii într-o capcană pentru femei. Un așa-zis proprietar i-a cerut unei studente poze nud

Calcul complet. Cât costă să trăiești o lună în Paris, acum în 2026: chirie, utilități, mâncare, cumpărături, transport și alte cheltuieli

Am făcut calculul complet. Cât costă să trăiești o lună în Constanța, în 2026: chirie, facturi și mâncare

Cu cât se scumpesc chiriile din România, în 2026. Orașul în care clienții ar putea plăti și cu 100 de euro mai mult

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIE Primarul unei comune din Suceava, trimis în judecată de DNA pentru achiziții publice fictive. Prejudiciul depăşeşte 3,3 milioane de lei
16:19
Primarul unei comune din Suceava, trimis în judecată de DNA pentru achiziții publice fictive. Prejudiciul depăşeşte 3,3 milioane de lei
CONTROVERSĂ Ralf Schumacher, fratele campionului Michael Schumacher, se pregătește pentru nunta cu iubitul mai tânăr cu 14 ani. Cum a reacționat fosta sa soție
14:47
Ralf Schumacher, fratele campionului Michael Schumacher, se pregătește pentru nunta cu iubitul mai tânăr cu 14 ani. Cum a reacționat fosta sa soție
ECONOMIE România, recordmenă într-un alt top negativ. Prețul încărcării electrice la mașini este la nivelul Austriei și dublu față de Spania
14:43
România, recordmenă într-un alt top negativ. Prețul încărcării electrice la mașini este la nivelul Austriei și dublu față de Spania
INCIDENT Obiceiul bizar al unui bărbat din Italia. A fost prins că mânca bucăți din brânzeturile scumpe din supermarket, apoi le lăsa la loc pe raft
14:43
Obiceiul bizar al unui bărbat din Italia. A fost prins că mânca bucăți din brânzeturile scumpe din supermarket, apoi le lăsa la loc pe raft
TRADIȚIE Cele mai frumoase mesaje și urări de Dragobete 2026. Cum să-ți surprinzi jumătatea
14:32
Cele mai frumoase mesaje și urări de Dragobete 2026. Cum să-ți surprinzi jumătatea
Mediafax
Europarlamentarii se pregătesc să suspende acordul comercial UE-SUA
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Cancan.ro
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Val de comentarii după scandalul de pe Otopeni. „Sper să primească interdicție de a zbura”. Reacția Wizz Air despre refuzul îmbarcării
Mediafax
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale lui Trump
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
Cancan.ro
Primele imagini cu VĂDUVA lui Cotabiță, după ce a ieșit din AREST. A fost plasată la domiciliu și...
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mara Bănică să slăbească 15 kilograme în două luni. Ce dietă a ținut: „Mănânc ori de câte ori simt nevoia”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit că cintezele au culori preferate
CONTROVERSĂ A comandat un laptop extrem de ieftin de pe Temu. Ce a primit l-a lăsat fără cuvinte
16:17
A comandat un laptop extrem de ieftin de pe Temu. Ce a primit l-a lăsat fără cuvinte
EXCLUSIV Cristoiu critică prestația lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: A fost dezastru, mai bine nu se ducea/Întrebarea e cine l-a tras pe sfoară?
15:49
Cristoiu critică prestația lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: A fost dezastru, mai bine nu se ducea/Întrebarea e cine l-a tras pe sfoară?
EXCLUSIV Cristian Ghinea dă vina pe CCR pentru posibila pierdere a celor 231 de milioane de euro din PNRR: „Să sperăm că vom primi acești bani”
15:42
Cristian Ghinea dă vina pe CCR pentru posibila pierdere a celor 231 de milioane de euro din PNRR: „Să sperăm că vom primi acești bani”
FLASH NEWS MAE avertizează românii care călătoresc spre Mexic, după violențele izbucnite în contextul uciderii criminalului „El Mancho”
15:38
MAE avertizează românii care călătoresc spre Mexic, după violențele izbucnite în contextul uciderii criminalului „El Mancho”
HOROSCOP Zodia care va străluci mai mult ca niciodată în următorii 3 ani. Experții în astrologie anunță câștiguri uluitoare în bani pentru acești nativi
15:31
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată în următorii 3 ani. Experții în astrologie anunță câștiguri uluitoare în bani pentru acești nativi
ECONOMIE Viceguvernatorul BNR sare să apere măsurile de austeritate ale lui Bolojan: „Măsurile de ajustare bugetară au devenit imperative”
15:19
Viceguvernatorul BNR sare să apere măsurile de austeritate ale lui Bolojan: „Măsurile de ajustare bugetară au devenit imperative”

Cele mai noi

Trimite acest link pe