A comandat un laptop extrem de ieftin de pe Temu. Ce a primit l-a lăsat fără cuvinte

23 feb. 2026, 16:17, Știri externe
Temu. Sursa Foto: Shutterstock

Temu a devenit una dintre cele mai cunoscute platforme online pentru produsele ieftine. De la cosmetice si haine, până la electronice, aproape orice preț pare la îndemână și atrage imediat. Un bărbat din Cehia a avut parte de o surpriză de proporții atunci când a vrut să testeze cât de reală este oferta pentru un laptop. A găsit unul listat la aproximativ 3.000 de coroane cehe, care este echivalentul a aproape 600 de lei. La prima vedere, a părut o afacere bună.

Ce a primit un bărbat care a comandat un laptop de pe Temu

Clientul a vrut să găsească un laptop ieftin, el a găsit zeci de oferte sub 4.000 de coroane, însă problema lui cea mai mare era că multe dintre produse nu erau laptopuri clasice, ci tablete cu tastatură și mouse, relatează Libertatea.

„La prima vedere, totul arăta ca un laptop obișnuit. Probabil l-aș fi comandat fără să stau prea mult pe gânduri”, a povestit el.

Ceea ce inducea eroare era că, în unele cazuri, produsele afișate nu aveau sistem de operare Windows.

Un alt exemplu menționat este o tabletă 2 în 1, listată la aproximativ 2.310 coroane, adică în jur de 450 de lei. Un client din Spania a scris că a primit doar tableta, fără tastatură și mouse, deși plătise pentru setul complet.

„Acesta nu este modelul pe care l-am comandat. Mai mult, coletul s-a pierdut și tableta a ajuns singură, fără tastatură și mouse, chiar dacă am plătit pentru setul complet”, s-a plâns el, mai scrie sursa citată.

Imaginile care pot induce în eroare

În Cehia exista un portal de recenzii care a atras atenția asupra unor practici frecvente pe platformă. În unele anunțuri, imaginea de prezentare arată mai multe produse, însă prețul este pentru o singură bucată. În alte cazuri, poza arată un model mai scump, iar prețul afișat este pentru o variantă mai ieftină.

Diferențele pot fi greu de observat la prima vedere, mai ales atunci când oferta pare foarte avantajoasă. Platforma a fost analizată și din perspectiva securității digitale. O analiză realizată de Grizzly Research a sugerat că aplicația ar putea colecta date sensibile despre utilizatori.

