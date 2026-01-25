Prima pagină » Sport » Minune pentru Michael Schumacher, la 12 ani de la accidentul care i-a schimbat viața? “Nu mai e țintuit la pat, se poate deplasa”

25 ian. 2026, 14:12, Sport
La aproape 12 ani de la teribilul accident petrecut în stațiunea Meribel, din Alpii francezi, în cazul lui Michael Schumacher (57 de ani) pare să se fi produs un adevărat miracol. Fostul mare campion din Formula 1 și simbol al echipei Ferrari nu mai este imobilizat la pat, potrivit informațiilor obținute de jurnaliștii britanici de la Daily Mail, care ar fi reușit recent să ajungă în vila sportivului german din Mallorca, Spania, relatează ProSport.

Michael Schumacher se poate deplasa în propria locuință! Dezvăluiri surprinzătoare făcute de Daily Mail despre starea fostului pilot

Septuplul campion mondial din Formula 1 rămâne o figură emblematică a sporturilor cu motor, fapt demonstrat și de interesul financiar pe care îl generează chiar și la 12 ani după accidentul grav din Meribel, produs pe 29 decembrie 2013. De curând, monopostul cu care Schumacher a obținut prima sa victorie în Formula 1 a fost scos la licitație, având un preț de pornire de 8,5 milioane de euro.

În ceea ce privește starea sa de sănătate, informațiile apărute în spațiul public au fost extrem de limitate de-a lungul anilor, iar unele relatări din decembrie 2025 nu au fost deloc încurajatoare.

„Nu-l vom mai vedea pe Michael Schumacher”, spunea Richard Hopkins, fost șef de operațiuni la Red Bull și director la McLaren, fără a intra în detalii suplimentare.

Totuși, situația pare să fi luat o turnură neașteptată. Pe 24 ianuarie 2026, Daily Mail a uimit presa internațională anunțând că jurnaliștii săi au ajuns în „conacul lui Michael Schumacher din Mallorca”, un fapt surprinzător, mai ales în contextul în care soția sa, Corinna, a protejat constant intimitatea familiei.„Am călătorit la conacul lui Michael Schumacher din Mallorca – acestea sunt veștile sfâșietoare pe care le-am aflat despre starea fizică a legendei F1”, a titrat Daily Mail.

Contrar titlului, informațiile prezentate nu par a fi chiar atât de dramatice. Mult timp s-a crezut că Michael Schumacher este în continuare țintuit la pat”, însă publicația britanică susține că acesta se poate deplasa prin casă cu ajutorul unui scaun cu rotile și, în anumite situații, sprijinit de personal medical. Mai mult, fostul pilot urmărește cursele de Formula 1, de cele mai multe ori în compania prietenului său apropiat, Jean Todt:

Michael Schumacher nu mai e țintuit la pat și se poate deplasa prin casă, deși doar într-un scaun cu rotile și uneori cu asistența unei echipe de medici, plus asistente și terapeuți. În vârstă de 57 de ani, el primește îngrijiri medicale non-stop. Se spune că tratamentul său costă familia Schumacher zeci de mii de lire sterline pe săptămână. Foarte puțini vizitatori au voie să intre în casa lui Schumacher, fie că se află la proprietatea sa din Mallorca sau la reședința principală din Gland, Elveția. Dar o persoană care are permis accesul este fostul director al echipei Ferrari, Jean Todt. Și se spune că Todt și Schumacher urmăresc împreună Marile Premii din F1”, au preluat britanicii de la Express.co.uk.

Pe de altă parte, chiar dacă poate să se deplaseze și este conștient, există semne de întrebare legate de capacitatea sa de a înțelege pe deplin ceea ce se întâmplă în jur.

Însă, raportul adaugă că nu este clar dacă Schumacher, în ciuda faptului că e conștient, înțelege sau nu ce se întâmplă în jurul său. O sursă anonimă a declarat: «Nu poți fi sigur dacă înțelege totul, pentru că nu poate spune nimănui. Senzația este că înțelege unele dintre lucrurile care se întâmplă în jurul său, dar probabil nu pe toate»”, au completat jurnaliștii.

