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Răsturnat pe scaunul chestorilor, deputatul liberal Gigel Ştirbu a vorbit la telefon pe scena plenului şi şi-a expus şosetele vărgate

Luiza Dobrescu
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Deputatul liberal Gigel Ştirbu s-a remarcat, miercuri, la plen nu prin vreun proiect legislativ, ci prin atitudinea nonşalantă prin care a purtat o întreagă conversaţie telefonică, în faţa colegilor săi, aşezat la biroul chestorilor Camerei Deputaţilor, pe scenă.

Ştirbu s-a răsturnat pe scaun, lăsându-şi la vedere şosetele vărgate, în timp ceşi legăna mâna dreaptă în sus şi-n jos, sub ochii îngăduitori ai liderului de grup de la Deputaţi, din sală, Gabriel Andronache.

În tot acest timp, activitatea la plen se derula, la fel ca şi conversaţia nestingherită de ceva din sală a deputatului liberal.

Odată încheiată, acesta a coborât de pe scenă, în sală, unde a continuat să stea lipit de telefonul mobil şi să ignore

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