Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a povestit într-o intervenție pentru Digi24 cum a ajuns să urmeze Facultatea de Medicină, după ce absolvise deja Facultatea de Chimie din Timișoara. Deși inițial își dorea o carieră în cercetarea farmaceutică, o întâlnire cu un fost secretar de stat în Ministerul Sănătății i-a schimbat planurile.

Alexandru Rogobete a explicat că alegerea primei facultăți a venit firesc, după rezultatele obținute la olimpiadele de chimie. Acesta a povestit că a urmat cursurile Facultății de Chimie din Timișoara, unde a avut o profesoară care i-a influențat modul de gândire și interesul pentru cercetare.

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„Fiind olimpic la chimie, bineînțeles că m-am dus la Facultatea de Chimie din Timișoara, pe care am terminat-o și în facultate am avut o doamnă profesor, Gabriela Preda o chema, o profesoară de chimie organică, care mi-a insuflat, aș putea spune, această gândire analitică”, a povestit ministrul.

În continuare, Rogobete a explicat că atât lucrarea de licență, cât și cea de masterat au avut ca temă produsele farmaceutice. Astfel, ministrul a ajuns să își dorească o carieră în cercetarea din industria farmaceutică.

„Și teza mea de licență și apoi de masterat, pentru că am făcut și masteratul în chimie, se axa pe produsele farmaceutice. Și de aici a apărut o poveste și anume de cercetare în industria farmaceutică”, a explicat Alexandru Rogobete.

Cine l-a convins pe Alexandru Rogobete să dea la Medicină

Planurile lui Alexandru Rogobete s-au schimbat după ce l-a văzut întâmplător la televizor pe profesorul Dorel Săndesc, care ocupa pe atunci funcția de secretar de stat în Ministerul Sănătății. Ministrul Sănătății a considerat că ar putea lucra ca cercetător în clinica de ATI a Spitalului Județean din Timișoara și a decis să îi trimită un mesaj profesorului.

„Și m-am gândit că ar fi locul meu potrivit să lucrez în clinica de ATI din Spitalul Județean Timișoara ca cercetător. Pentru că eu asta eram după ce am finalizat studiile la chimie”, a relatat ministrul.

„Am știut de atunci că nu voi fi un medic”

Cei doi s-au întâlnit la scurt timp, iar Rogobete a avut ocazia să scrie primul său articol științific, în legătură cu tema lucrării sale de licență. Întâlnirea cu profesorul Dorel Săndesc l-a convins să dea la Medicină. Ministrul a precizat că a intrat la Facultatea de Medicină, însă a subliniat că nu și-a dorit niciodată să profeseze ca medic.