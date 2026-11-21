Fostul deputat Elena Udrea a explicat, în emisiunea realizată la Realitatea Plus împreună cu publicistul Ion Cristoiu, motivele pentru care, din punctul său de vedere, „mișcarea sorosistă” acționează, la nivel european, mai degrabă prin femei decât prin bărbați. Fosta ministră a Turismului în Guvernul Boc este de părere că femeile au o capacitate foarte bună de management, însă că nu își pot construi un statut de lider, motiv pentru care sunt perfecte pentru obiectivele pe care le impune „un lider precum Soros”. Elena Udrea a făcut aceste precizări în contextul în care simte că Donald Trump – care le-a recomandat liderilor din țările europene să fie deschiși la dialog față de președintele rus Vladimir Putin – are o problemă cu conducerea Uniunii Europene, care, așa cum afirmă fosta ministră, „este sorosistă”.

De asemenea, întrebată de Ion Cristoiu de ce nu s-a aflat printre femeile recrutate în cadrul mișcării sorosiste, Elena Udrea a răspuns fără să ezite: „Eu nu sunt sorosistă”.

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„În România, Monica Macovei a fost vârful societății civil-sorosiste” / „În Moldova se regrupează toată societatea sorosistă”

Elena Udrea a făcut referire la mai multe personalități feminine aflate în structuri de conducere la nivel european, precum președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, sau vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas.

„Trump a și spus, a recomandat țărilor europene, liderilor să discute cu Putin. Nu conducerii Uniunii Europene. A eludat această conducere. Nu are ceva cu Europa, are ceva cu conducerea Uniunii Europene. Care este sorosistă, ca să ajungem la originea conflictului.

Da, Soros acționează în plan european prin femei. Dacă ne uităm în România, câta pleiada de femei. De la Monica Macovei, care a fost vârful societății civile-sorosiste, și restul care mai sunt, că sunt multe, nu le țin minte numele la toate. Un care se mai voia ministra Justiției, la un moment dat. Sunt multe.

Conducerea Uniunii Europene este… Metsola, Kallas, Republica Moldova, unde interesul lui Soros este foarte mare și se regrupează acolo toată societatea sorosistă”, a precizat Elena Udrea.

„Femeile sunt bune pe execuție, nu își creează relații de putere” / „Eu nu sunt sorosistă, de asta nu m-au recrutat”

„În opinia mea, femeile sunt sau pot fi foarte bune în management, pot gestiona foarte bine un domeniu, arareori pot fi lideri. Ori Soros nu are nevoie de lideri, lider se consideră el. E un fel de guru, cu toate femeile pe lângă, care execută planul întocmai.

Ele sunt bune pe execuție, nu își creează relații de putere, nu creează aderență. Cine o urmează pe Ursula? Ați putea vedea o emulație în care liderii celorlalte țări să se pună în spatele Ursulei sau Metsolei să… ce? Nu mă întrebați de vreo femeie lider. De ce nu m-au recrutat pe mine? Păi nu sunt sorosista”, a mai explicat fosta ministră a Turismului.