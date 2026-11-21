Un bărbat a fost lovit de un tren de călători sâmbătă seara, 21 noiembrie, între stațiile CFR Cornet și Lotru, în județul Vâlcea. Garnitura, în care se află 16 pasageri, a rămas oprită la locul accidentului.

Accidentul a avut loc la kilometrul 330+800, pe un sector aflat în administrarea Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova. Trenul implicat este Regio 2070, operat de CFR Călători, potrivit comunicatului transmis de administratorul infrastructurii feroviare.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că poliția a fost informată și că reluarea deplasării depinde de finalizarea procedurilor necesare și de îndeplinirea condițiilor de siguranță.

Bărbatul lovit de tren se afla în zona căii ferate

CFR SA precizează că trenul a surprins și accidentat o persoană de sex masculin aflată în zona căii ferate. Primele informații comunicate public se referă la locul producerii accidentului, trenul implicat și numărul călătorilor aflați la bord. Compania nu a precizat care este starea victimei, vârsta acesteia sau motivul pentru care se afla în zona șinelor.

„În această seară, între stațiile CF Cornet și CF Lotru, la km feroviar 330+800, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, trenul de călători R 2070, operat de CFR Călători, a surprins și accidentat o persoană de sex masculin aflată în zona căii ferate”, a transmis compania.