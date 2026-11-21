Ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea, a vizitat standul instituției de la expoziția de gaming organizată la Romexpo, unde a stat de vorbă cu tinerii despre tehnologie, operarea dronelor, robotică și posibilitățile unei cariere în Armata României. Oficialul le-a transmis că pasiunea pentru jocurile video poate reprezenta un prim pas către o carieră militară.

Într-o postare publicată pe Facebook, ministrul a explicat că oportunitățile din Armata Română sunt mult mai diverse decât își imaginează tinerii. Ministrul a vorbit despre importanța tehnologiei în activitatea militară și despre nevoia de personal pregătit pentru noile provocări.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Oficialul a precizat că, în cadrul vizitei la Romexpo, a discutat cu tinerii despre mai multe domenii care pot deveni opțiuni profesionale, printre care operarea dronelor și robotica.

„Pasiunea pentru jocurile video poate fi primul pas către o carieră în Armata României. Iar tinerii trebuie să știe că oportunitățile sunt mult mai diverse decât își imaginează! Am vizitat standul Ministerului Apărării Naționale de la expoziția de gaming organizată la Romexpo, unde am discutat cu tinerii despre tehnologie, operarea dronelor, robotică și posibilitățile de pregătire în instituțiile militare de învățământ”, a scris ministrul Apărării pe Facebook.

„Armata viitorului are nevoie de oameni pasionați de tehnologie”

Ștefan Radu Oprea a subliniat că Armata României are nevoie de oameni pasionați de tehnologie, creativi și dornici să învețe. În acest context, ministrul a explicat că instituția pe care o conduce are responsabilitatea de a le asigura viitorilor militari pregătirea și echipamentele necesare pentru îndeplinirea misiunilor în siguranță

„Armata viitorului are nevoie de oameni pasionați de tehnologie, creativi și dornici să învețe, iar responsabilitatea noastră este să le oferim pregătirea și echipamentele necesare pentru a-și îndeplini misiunile în siguranță”, a transmis acesta.

În finalul mesajului, ministrul Apărării a explicat că apropierea de generațiile tinere și prezentarea oportunităților unei cariere militare reprezintă obiective importante pentru instituție