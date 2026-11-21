Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a susținut, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că produsele românești au un adaos comercial mai mare decât cele din import. Oficialul a subliniat că producătorii și procesatorii români sunt dezavantajați față de cei din alte state europene și a cerut Consiliului Concurenței să analizeze modul în care comercianții aplică aceste marje la rafturile din supermarketuri.

Florin Barbu a explicat că își dorește ca produsele din aceeași categorie și subcategorie să aibă același adaos comercial, indiferent dacă provin de la producători români sau din import. Ministrul a subliniat că diferențele de adaos practicate de comercianți reprezintă o practică neloială și a solicitat Consiliului Concurenței să verifice situația.

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„Îmi doresc foarte mult ca instituțiile statului și Consiliul Concurenței să facă o analiză foarte clară. Și am solicitat de atâtea ori ca adaosul comercial pe aceeași categorie de produs, subdiviziune de produs, toate produsele, atât realizate de către producători și procesatori români, să aibă același adaos comercial la raft. Pentru că este o practică comercială neloială între produsele care vin din import și produsele realizate de către producători și procesatori români”, a spus Florin Barbu.

Florin Barbu nu cere plafonarea adaosului comercial pentru toate produsele

Ministrul Agriculturii a susținut că nu dorește să impună noi reguli prin plafonarea adaosului comercial, ci să asigure condiții egale pentru produsele românești și cele din import. Acesta a afirmat că nu vrea să intervină în mecanismele comerțului, dar consideră că producătorii români nu trebuie să fie dezavantajați în raport cu cei din alte state europene.

„Solicit, nu intervin în piață. Sunt de acord cu comerțul modern, sunt de acord cu tot ceea ce se întâmplă în piață, dar nu-mi doresc să fie o practică comercială neloială între producătorii români și producătorii din alte state din Uniunea Europeană”, a afirmat ministrul

Acesta a reiterat că solicitarea sa vizează aplicarea aceluiași adaos comercial pentru produsele din aceeași categorie și subcategorie, fără introducerea unui plafon general.