În urmă cu 5 ani, pe 2 februarie 2020, Elena Amărioarei și Elena S. au participat la o petrecere aniversară în Rediu. Pe la ora, 17.00, Elena Amărioarei s-a împiedicat de o boxă audio, fapt care provocat reacția Elenei S., între cele două izbucnind o ceartă, relatează Ziarul de Iași.

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Cearta a degenerat repede în îmbrânceli reciproce, iar până la urmă, ambele combatante au căzut la pământ. Elena Amărioarei a luat repede un par găsit la îndemână și și-a lovit cu putere adversara peste picioare. Deși conflictul a fost apoi aplanat de ceilalți invitați, din cauza durerilor însă, Elena S. nu se mai putea deplasa singură și, la solicitarea ei, a fost transportată acasă cu o căruță.

A încercat să se trateze singură, dar după două zile a solicitat asistență medicală, fiind internată la Spitalul „Sf. Spiridon”. Printre altele, ea suferise o fractură a gambei drepte, pentru care fusese nevoie de o intervenție chirurgicală și pentru vindecarea căreia medicii estimaseră un necesar de 150-170 de zile de îngrijiri medicale.

După 5 ani, a venit și verdictul

Cearta dintre cele două „Elene” s-a soldat cu cinci luni de îngrijiri medicale pentru una și cu un dosar penal pentru cealaltă. Decizia judecătorilor ar fi putut fi mai aspră, însă, dar aceștia au luat în calcul situația familială complicată a agresoarei.

Inculpata și-a recunoscut fapta

Conform legii, lovirea sau alte acte de violență se pedepsesc cu amendă sau cu închisoarea pe un termen de până la 3 ani. Dacă sunt provocate leziuni care au nevoie de până la trei luni de îngrijiri medicale pentru vindecare, pedeapsa urcă până la 5 ani de închisoare. Dacă durata îngrijirilor medicale trece de 90 de zile, fapta este considerată ca vătămare corporală, pedeapsa fiind închisoarea pe un termen cuprins între 2 și 7 ani.

În cazul Elenei Amărioarei, ancheta nu a putut stabili cu certitudine numărul și tipul loviturilor administrate adversarei sale, și, prin urmare, magistrații Judecătoriei și-au bazat decizia strict pe durata îngrijirilor medicale necesare, luând în considerare faptul că viața Elenei S. nu fusese pusă în pericol.

Inculpata și-a recunoscut fapta, dar nuanțat, situație în care judecătorii nu au considerat că i se poate aplica reducerea cu o treime a limitelor pedepsei, care este posibilă în cazul procedurii simplificate de judecată.

De asemenea, magistrații au respins și argumentul inculpatei, care a susținut că ar fi fost provocată. Iar din mărturiile celor de față nu rezulta că acțiunile Elenei S. ar fi fost atât de grave încât să-i provoace inculpatei o „puternică tulburare”, condiție impusă de lege pentru reținerea provocării ca circumstanță atenuantă.