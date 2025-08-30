RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 694. Hamas anunță că ostaticii israelieni vor fi supuși „acelorași riscuri” ca și luptătorii săi

Mișcarea islamistă palestiniană Hamas a avertizat că ostaticii israelieni vor fi supuși „acelorași riscuri” ca și propriii luptători în fața trupelor israeliene care se pregătesc să lanseze o ofensivă asupra orașului Gaza.

„Vom avea grijă de prizonieri cât de bine putem, iar aceștia vor fi cu luptătorii noștri în zonele de luptă și confruntări, supuși acelorași riscuri și acelorași condiții de subzistență”, se arată într-un comunicat difuzat de mișcarea islamistă palestiniană.

„Pentru fiecare captiv ucis în agresiune, vom publica numele, fotografia și dovada morții”, se adaugă în textul atribuit purtătorului de cuvânt al brațului armat al Hamas, cunoscut sub numele de război Abu Obeida.

Netanyahu vrea să stăpânească Gaza

După aproape doi ani de război, guvernul premierului israelian Benjamin Netanyahu a ordonat armatei să se pregătească pentru o ofensivă majoră iminentă asupra orașului Gaza.

Scopul declarativ al acestei incursiuni îl reprezintă anihilarea Hamas și recuperarea tuturor ostaticilor încă deținuți în Fâșie. Dintre cei 251 de ostatici răpiți în timpul atacului din 7 octombrie, 47 sunt în Fâșia Gaza și 20 ar fi în viață.

Conform unei estimări a ONU, aproximativ un milion de palestinieni se află în orașul Gaza, pe care armata israeliană l-a declarat oficial, vineri, „zonă de luptă”, notează AFP.

