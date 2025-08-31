RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 695. Șeful guvernului din Yemen și mai mulți miniștri, uciși în atacuri israeliene

Rebelii Houthi, din Yemen, au anunțat moartea prim-ministrului guvernului de la Sanaa și a mai multor miniștri în loviturile israeliene de joi asupra capitalei, relatează AFP.

„Anunțăm martiriul combatantului Ahmad Ghaleb al-Rahwi, șeful guvernului, împreună cu mai mulți dintre miniștrii săi, în agresiunea de joi a inamicului israelian, atunci când se aflau într-o reuniune la Sanaa”, indică un comunicat al rebelilor Houthi citat de canalul Al-Masirah.

Potrivit acestui text, „mai mulți dintre colegii lor au fost răniți, unii grav”.

Houthi controlează capitala Sanaa

Rebelii Houthi au anunțat lovituri israeliene asupra capitalei Sanaa, fără a preciza țintele vizate. În schimb, armata israeliană a anunțat că a bombardat o „țintă militară” în capitala yemenită.

Susținuți de Iran, rebelii controlează această țară din 2014, preluând puterea în mare parte din Yemen, inclusiv capitala Sanaa, unde și-au instalat cartierul general.

Susținând că acționează din solidaritate cu palestinienii din Gaza, în contextul războiului dintre Israel și Hamas, rebelii Houthi lansează cu regularitate atacuri cu rachete și drone asupra teritoriului israelian, dar majoritatea sunt interceptate. Miercuri, Houthi au revendicat un tir cu rachetă asupra Israelului, care a fost interceptat, potrivit armatei israeliene.

Ei au atacat în ultimele luni și nave aflate în largul Yemenului, care ar fi avut legături cu Israelul.

Israelul a lansat în Yemen mai multe lovituri drept represalii, vizând regiuni sub controlul Houthi, în special porturi din vestul țării și aeroportul din Sanaa.

