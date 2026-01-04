Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.410. Zelenski spune că luptă în continuare dacă Rusia sabotează diplomația

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.410. Zelenski spune că luptă în continuare dacă Rusia sabotează diplomația

04 ian. 2026, 10:09, Actualitate
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.410. Zelenski spune că luptă în continuare dacă Rusia sabotează diplomația
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.410. Zelenski spune că luptă în continuare / Sursa FOTO: Hepta

Războiul din Ucraina a intrat duminică, 4 ianuarie 2026, în a 1.410-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, dacă diplomația nu reușește să convingă Rusia să oprească războiul, țara sa va trebui să continue să se apere.

„Dacă partenerii noștri nu obligă Rusia…”

„Dacă Rusia blochează toate acestea, dacă partenerii noștri nu obligă Rusia să pună capăt războiului, va exista o altă cale: să ne apărăm”, a declarat Zelenski într-o conferință de presă.

Potrivit lui Zelenski, Ucraina speră la un summit al liderilor în Statele Unite până la sfârșitul lunii ianuarie pentru a discuta „propuneri privind modul de a pune capăt războiului cu Rusia.

Zelenski și consilieri de securitate din 18 țări au discutat la Kiev despre garanțiile cerute de Ucraina, acordurile economice și pașii următori, relatează Reuters. Săptămâna viitoare, discuțiile vor continua în cadrul unei reuniuni a liderilor europeni la Paris și apoi cu negociatorii americani.

„După aceea, ne vom pregăti pentru o reuniune în Statele Unite la nivel de conducere. Ne-ar plăcea ca toate acestea să se întâmple în ianuarie, până la sfârșitul lunii”, a spus Zelenski.

Trump, despre Putin: „Ucide prea mulți oameni”

Președintele SUA s-a declarat frustrat de Vladimir Putin din cauza continuării războiului din Ucraina.

„Nu sunt încântat de Putin. Ucide prea mulți oameni”, a declarat Trump într-o conferință de presă la Mar-a-Lago la care a vorbit despre operațiunea SUA din Venezuela, răspunzând unei întrebări finale despre președintele rus Vladimir Putin și războiul din Ucraina.

Trump a susținut că se fac progrese în negocierile pentru pace în Ucraina, fără a oferi detalii suplimentare, și a numit războiul „o baie de sânge”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front

Recomandarea video

Citește și

SPORT Îl mai ții minte pe Ghiță Mureșan? Cum arată acum și din ce a ajuns să își câștige existența
10:19
Îl mai ții minte pe Ghiță Mureșan? Cum arată acum și din ce a ajuns să își câștige existența
ANALIZĂ CTP descrie Operațiunea Venezuela: „Începutul a ceea ce va fi Epoca de Piatră Nucleară”
08:20
CTP descrie Operațiunea Venezuela: „Începutul a ceea ce va fi Epoca de Piatră Nucleară”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 820. Atac cu rachete asupra capitalei Siriei
07:40
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 820. Atac cu rachete asupra capitalei Siriei
ACTUALITATE 4 ianuarie, calendarul zilei: Mihai Constantinescu ar fi împlinit 80 de ani. Moare Albert Camus, la 46 de ani. Este inaugurată cea mai înaltă clădire
07:15
4 ianuarie, calendarul zilei: Mihai Constantinescu ar fi împlinit 80 de ani. Moare Albert Camus, la 46 de ani. Este inaugurată cea mai înaltă clădire
EXCLUSIV Parlamentul României e plin de burlaci și burlăcițe. La fel ca Nicușor Dan și Ilie Bolojan, zeci de parlamentari nu-și iau partenerele cu acte sau „uită” să le treacă în declarația de avere
07:00
Parlamentul României e plin de burlaci și burlăcițe. La fel ca Nicușor Dan și Ilie Bolojan, zeci de parlamentari nu-și iau partenerele cu acte sau „uită” să le treacă în declarația de avere
Mediafax
Meteorologii ANM anunță ploi și ninsori în mai multe zone din țară
Digi24
Aliații SUA consideră că America provoacă mai multe probleme decât poate rezolva: „O forță negativă, nesigură”
Cancan.ro
Motivul REAL pentru care Loredana Groza s-a îmbrăcat în alb la înmormântarea tatălui ei. Ce semnificație are ținuta atipică
Prosport.ro
Simona Halep a văzut cum arată hotelul ei după petrecerea de Revelion și a reacționat! Turiștii au scos din buzunare mii de euro pentru un sejur. FOTO
Adevarul
„No booking for Romanian people” - Țepele pe care și le-au luat românii în vacanța de sărbători
Mediafax
Ce este Delta Force, unitatea de elită implicată în misiunea de capturare a lui Nicolas Maduro
Click
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”
Digi24
„Ziua Z a Chinei”: Cum plănuiește Beijingul să debarce cea mai mare armată din lume pe „plajele roșii” din Taiwan
Cancan.ro
Sergiu a fost găsit mort pe un câmp, în Ajunul Anului Nou. Avea o rană gravă la cap 😲
Ce se întâmplă doctore
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
6 orașe „pierdute” pe care arheologii nu le-au găsit niciodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Este adevărat că Soarele este o stea pitică?
FLASH NEWS Trupele Delta Force s-au antrenat într-o replică a complexului lui Maduro. Noi detalii despre capturarea liderului Venezuelei
10:17
Trupele Delta Force s-au antrenat într-o replică a complexului lui Maduro. Noi detalii despre capturarea liderului Venezuelei
LIVE 🚨 Catastrofa de la Crans-Montana, ziua 4. Mama unui băiat de 16 ani a anunţat moartea fiului său: „Arthur al nostru a plecat acum să petreacă în Paradis”
09:00
🚨 Catastrofa de la Crans-Montana, ziua 4. Mama unui băiat de 16 ani a anunţat moartea fiului său: „Arthur al nostru a plecat acum să petreacă în Paradis”
SPORT FCSB nu mai transferă fundași. Mihai Stoica a explicat situația din defensiva roș-albastră
08:01
FCSB nu mai transferă fundași. Mihai Stoica a explicat situația din defensiva roș-albastră
SPORT Antrenorul lui FC Argeș, despre amicalele din cantonamentul din Turcia: „Vrea să mă dea afară”
07:43
Antrenorul lui FC Argeș, despre amicalele din cantonamentul din Turcia: „Vrea să mă dea afară”
INEDIT Val de glume online de după capturarea lui Maduro: de la prețul treningului fostului dictator la creșterea comenzilor de pizza la Pentagon
07:15
Val de glume online de după capturarea lui Maduro: de la prețul treningului fostului dictator la creșterea comenzilor de pizza la Pentagon
LIVE 🚨 Maduro a fost dus în arest la New York. Pete Hegseth: „Venezuela este exact opusul invaziei din Irak”. China cere eliberarea imediată a soților Maduro
06:26
🚨 Maduro a fost dus în arest la New York. Pete Hegseth: „Venezuela este exact opusul invaziei din Irak”. China cere eliberarea imediată a soților Maduro

Cele mai noi