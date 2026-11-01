Petrecere mare în PSD. Marcel Ciolacu, însoțit în premieră de partenera sa, Sorina Docuz, la botezul fiului lui Alfred Simonis

Liderul PSD, Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a organizat sâmbătă seară, 31 octombrie, la Timișoara, o petrecere de botez cu invitați de seamă din PSD. Surpriza evenimentului a fost prima apariție în public a fostului premier Marcel Ciolacu alături de partenera sa, Sorina Cobuz.

Invitatul special al serii este Al Bano, celebrul cântăreț italian cunoscut pentru hiturile Felicità și Ci sarà, dar și pentru duetul său cu Romina Power, potrivit România TV.

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Printre invitații de seamă au fost alți lideri social-demoocrați precum Lia Olguța Vasilescu și soțul ei, Claudiu Manda, miniștrii Florin Manole, Bogdan Ivan și Alexandru Rogobete, dar și fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila.

Legături vechi între Simonis și Grindeanu

Alfred Simonis și Sorin Grindeanu sunt legați de mai mulți ani și prin relația de familie. Grindeanu a fost nașul de cununie al lui Simonis și al soției sale, Elena, în 2018, iar în februarie 2020 a botezat și fiul cuplului, David.

La petrecerea de atunci, organizată la Timișoara, au participat și alți lideri PSD, iar atmosfera a fost întreținută de vedeta Loredana Groza, scrie aceeași sursă.

Ciolacu a negat mult timp orice legătură cu Sorina Cobuz

Dar marea surpriză a evenimentului monden din sânul PSD a fost prima apariție în public a fostului președinte al partidului, Marcel Ciolacu, alături de partenera sa de viață. Originară tot din Buzău, ca fostul premier, Sorina Docuz a fost soția primarului sectorului 3, Robert Negoiță.

De menționat că fostul premier a negat că ar cunoaște-o pe Sorina Docuz, atunci când a fost interpelat public în acest sens, în timpul campaniei prezidențiale din 2024.

Penthouse în zona Herăstrău

G4media relata în aprilie 2026 că Marcel Ciolacu a închiriat un penthouse din zona Herăstrău, unde ar locui împreună cu Sorina Docuz. Apartamentul e în proprietatea unei firme din Buzău, deținută de o companie americană cu acționariat nepublic. Astfel, pe 24 septembrie 2025, un penthouse și3 apartamente din complexul imobiliar premium One Herăstrău au fost achiziționate de firma Real Estate Key SRL din Buzău. Valoarea tranzacției a fost de 8,13 milioane de lei, potrivit documentelor analizate de sursa citată.

În penthouse-ul de peste 350 de metri pătrați cumpărat de firma din Buzău ar locui Marcel Ciolacu și Sorina Docuz. Informația a apărut în spațiul public prima oară în octombrie 2025, într-un live al afaceristului Sorin Constantinescu.

Fostul premier neagă informația

„Plătesc chirie”, a declarat pentru G4Media administratorul firmei, Gheorghe Roșu. Totuși, Marcel Ciolacu a negat această informație, într-un drept la replică oferit publicației.

„Nu locuiesc în niciun penthouse în București sau în altă parte. După cum bine știți, sunt președinte al CJ Buzău și în mare parte a timpului locuiesc în Buzău. Când sunt în București, locuiesc într-un apartament care nu este penthouse și care nu este închiriat de mine. Fiul meu nu locuiește în același cartier cu mine.

Înțeleg de ce acest articol apare astăzi când PSD va vota plecarea domnului Bolojan din fruntea guvernului, cum este și normal după toate erorile sociale și economice pe care le-a făcut. Vă asigur că nu voi fi deloc influențat de aceste minciuni și voi vota plecarea domnului Bolojan și le voi spune colegilor mei să facă același lucru”.