RĂZBOI în Ucraina, ziua 1306. Întâlnire Zelenski – Trump, la New York, în marja Adunării Generale a ONU

Războiul din Ucraina a intrat duminică, 21 septembrie 2025, în a 1.306-a zi, iar GÂNDUL vă p ezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunță că se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, săptămâna viitoare, la New York, în marja Adunării Generale a ONU de.

Războiul, tot mai aprins

Întrevederea celor doi are loc în contextul în care eforturile diplomatice de a pune capăt războiului ruso-ucrainean par să fie într-un impas, remarcă AFP.

Conflictul nu dă semne că se atenuează. Moscova și-a intensificat atacurile, trimițând alte sute de drone și rachete împotriva Ucrainei în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Pe de altă parte, și în Rusia patru persoane au fost ucise de un atac cu drone ucrainene în regiunea Samara, la peste 800 de kilometri de linia frontului, potrivit autorităților locale.

Donald Trump a emis ultimatumuri, sub amenințarea sancțiunilor, pentru a-l determina pe președintele Vladimir Putin să facă un compromis și să pună capăt războiului. Dar liderul de la Kremlin nu a cedat, iar omologul său american nu și-a pus în practică amenințările.

Zelenski: „Pierdem mult timp dacă așteptăm”

Zelenski a declarat unui grup de jurnaliști că va avea „o întâlnire cu președintele Statelor Unite” în cadrul călătoriei sale la New York pentru Adunarea Generală a ONU de săptămâna viitoare.

Președintele ucrainean, ale cărui comentarii au fost sub embargo până sâmbătă, a declarat că va ridica problema sancțiunilor împotriva Moscovei.

„Cred că pierdem mult timp dacă așteptăm, nu impunem sancțiuni sau nu luăm măsurile pe care le așteptăm cu adevărat de la el” – Volodimir Zelenski

Lierul de la Kiev a mai precizat că se așteaptă la „sancțiuni puternice” din partea Washingtonului, spunând că Europa își respectă angajamentele. Donald Trump a declarat că este gata să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei, dar cu condiția ca europenii să înceteze să cumpere hidrocarburi rusești. Inițial, el și-a exprimat optimismul cu privire la capacitatea sa de a-l convinge pe Vladimir Putin, dar ulterior și-a afișat decepția, declarând, joi, că președintele rus l-a „dezamăgit”.

Zelenski consideră că Putin, a cărui armată este în plină ofensivă pe linia frontului, va accepta pacea doar dacă va fi forțat să o facă.

Președintele ucrainean a mai spus că va discuta cu Donald Trump despre „garanțiile de securitate” pe care țara sa le cere aliaților occidentali în cazul unui acord de pace. Aceste garanții ar trebui să protejeze Ucraina de un alt atac rusesc în viitor, pe care Kievul îl consideră aproape inevitabil.

