RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.336. Britanicii, pregătiți să trimită trupe în Ucraina. Ce plan are Londra

Războiul din Ucraina a intrat marți, 21 octombrie 2025, în a 1.336-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Marea Britanie este pregătită să cheltuiască „mult peste” 100 de milioane de lire sterline pentru pregătirea unei posibile desfășurări de trupe în Ucraina.

4,5 miliarde de lire, ajutor pentru Kiev

Declarația a fost făcută de ministrul Apărării, John Healey, într-o conferință de presă. El a explicat că planul vizează formarea personalului britanic pentru a se alătura unei forțe multinaționale care ar urma să asigure securitatea frontierelor Ucrainei, în cazul unui armistițiu intermediat de președintele SUA între Moscova și Kiev, potrivit Sky News.

Healy a adăugat că trupele ar putea fi gata de desfășurare imediat ce se va întâmpla acest lucru.

Riscul unui conflict mai amplu în Europa nu a mai fost la fel de mare de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, a avertizat ministrul Apărării.

El a mai spus că Vladimir Putin consideră Marea Britanie „dușmanul său numărul unu”, iar Regatul Unit rămâne cel mai apropiat aliat al Ucrainei.

În acest an, sprijinul oferit de Marea Britanie Kievului a atins un nivel record de 4,5 miliarde de lire sterline. Londra coordonează alături de SUA o coaliție internațională de peste 30 de țări care furnizează arme și asistență financiară Ucrainei.

Macron: „Mergem alături de Ucraina”

Pe de altă parte, președintele francez Emmanuel Macron a insistat că Ucraina și europenii trebuie să participe la orice negociere care le afectează destinul, într-o aluzie la viitorul summit Trump-Putin.

Trump a anunțat că se va vedea cu Putin la Budapesta, spunând că obiectivul său este obținerea unui acord de pace.

„Consider că este foarte pozitiv faptul că președinții se pot întâlni pentru a discuta agendele lor bilaterale. Dar, din momentul în care se discută despre soarta Ucrainei, ucrainenii ar trebui să fie prezenți. Din momentul în care se discută despre ceea ce afectează securitatea europenilor, europenii ar trebui să fie prezenți. Asta este tot ce pot spune”, a afirmat Macron.

„În ceea ce ne privește, continuăm să mergem alături de Ucraina, care rezistă cu mult curaj”, a insistat președintele francez.

