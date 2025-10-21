Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.336. Britanicii, pregătiți să trimită trupe în Ucraina. Ce plan are Londra

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.336. Britanicii, pregătiți să trimită trupe în Ucraina. Ce plan are Londra

21 oct. 2025, 08:27, Actualitate
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.336. Britanicii, pregătiți să trimită trupe în Ucraina. Ce plan are Londra
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1336. Britanicii, pregătiți să trimită trupe în Ucraina

Războiul din Ucraina a intrat marți, 21 octombrie 2025, în a 1.336-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Marea Britanie este pregătită să cheltuiască „mult peste” 100 de milioane de lire sterline pentru pregătirea unei posibile desfășurări de trupe în Ucraina.

4,5 miliarde de lire, ajutor pentru Kiev

Declarația a fost făcută de ministrul Apărării, John Healey, într-o conferință de presă. El a explicat că planul vizează formarea personalului britanic pentru a se alătura unei forțe multinaționale care ar urma să asigure securitatea frontierelor Ucrainei, în cazul unui armistițiu intermediat de președintele SUA între Moscova și Kiev, potrivit Sky News.

Healy a adăugat că trupele ar putea fi gata de desfășurare imediat ce se va întâmpla acest lucru.

Riscul unui conflict mai amplu în Europa nu a mai fost la fel de mare de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, a avertizat ministrul Apărării.

El a mai spus că Vladimir Putin consideră Marea Britanie „dușmanul său numărul unu”, iar Regatul Unit rămâne cel mai apropiat aliat al Ucrainei.

În acest an, sprijinul oferit de Marea Britanie Kievului a atins un nivel record de 4,5 miliarde de lire sterline. Londra coordonează alături de SUA o coaliție internațională de peste 30 de țări care furnizează arme și asistență financiară Ucrainei.

Macron: „Mergem alături de Ucraina”

Pe de altă parte, președintele francez Emmanuel Macron a insistat că Ucraina și europenii trebuie să participe la orice negociere care le afectează destinul, într-o aluzie la viitorul summit Trump-Putin.

Trump a anunțat că se va vedea cu Putin la Budapesta, spunând că obiectivul său este obținerea unui acord de pace.

„Consider că este foarte pozitiv faptul că președinții se pot întâlni pentru a discuta agendele lor bilaterale. Dar, din momentul în care se discută despre soarta Ucrainei, ucrainenii ar trebui să fie prezenți. Din momentul în care se discută despre ceea ce afectează securitatea europenilor, europenii ar trebui să fie prezenți. Asta este tot ce pot spune”, a afirmat Macron.

„În ceea ce ne privește, continuăm să mergem alături de Ucraina, care rezistă cu mult curaj”, a insistat președintele francez.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front

Citește și

ACTUALITATE Valentin Stan: Ucraina are nevoie de 2 miliarde de euro pe ZI, nu pe trimestru
10:00
Valentin Stan: Ucraina are nevoie de 2 miliarde de euro pe ZI, nu pe trimestru
POLITICĂ Un fost ministru al Justiţiei comentează scandalul CCR: „Sistemul judiciar trebuie să înțeleagă că cetățeanul are nevoie de justiție”
09:53
Un fost ministru al Justiţiei comentează scandalul CCR: „Sistemul judiciar trebuie să înțeleagă că cetățeanul are nevoie de justiție”
JUSTIȚIE CSM îl compară pe Fritz cu lideri din Zimbabwe, Angola, Uganda și Rusia. Liderul USR a anunțat că vrea să schimbe Constituția pentru că nu îi convine decizia CCR
09:35
CSM îl compară pe Fritz cu lideri din Zimbabwe, Angola, Uganda și Rusia. Liderul USR a anunțat că vrea să schimbe Constituția pentru că nu îi convine decizia CCR
ANCHETĂ O șoferiță a FUGIT de la locul accidentului, după ce a provocat un carambol în cartierul Rahova din Capitală. Două persoane au fost rănite
09:34
O șoferiță a FUGIT de la locul accidentului, după ce a provocat un carambol în cartierul Rahova din Capitală. Două persoane au fost rănite
Cine e românca MILIONARĂ, vecină cu avocata decedată în explozia din Rahova. Avea o adevărată „fabrică de bani” care funcționa la etajul 5
09:29
Cine e românca MILIONARĂ, vecină cu avocata decedată în explozia din Rahova. Avea o adevărată „fabrică de bani” care funcționa la etajul 5
Mediafax
Prognoza pentru următoarele patru săptămâni: Temperaturi în scădere și ploi abundente la sfârșit de lună
Digi24
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Mediafax
Prognoza pentru următoarele patru săptămâni: Temperaturi în scădere și ploi abundente la sfârșit de lună
Click
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Wowbiz
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Antena 3
Furie în Iran. În timp ce femeile sunt obligate să poarte hijab, un înalt oficial și-a măritat fata într-o rochie cu decolteu adânc
Digi24
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Cancan.ro
Cristina Pucean e istorie? BDLP, la hotel cu domnișoara Vanessa! Imaginile care nu lasă loc de interpretări
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
StirileKanalD
"Rochia de mireasă o punem deasupra în sicriu… nu are ce să mai îmbrace. Au căzut cinci tone pe ea, ce să mai îmbrace, săraca"
KanalD
Noi detalii au ieșit la iveală. Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de de explozia din Rahova. Locatarii fac mărturisiri fără precedent: „Au deschis ușile ca să poată să aerisească blocul”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Capital.ro
Decizie pentru Călin Georgescu. Ce măsuri dispun judecătorii în dosarul privind promovarea cultului persoanelor vinovate de infracțiuni de genocid
Evz.ro
Oana Ioniță, noi probleme. Fiul ei va fi audiat
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
HOROSCOP 22 octombrie 2025. O zodie este favorita astrelor! Îi merge bine pe toate planurile și are parte de numeroase surprize. Aceasta trebuie să ia și o decizie importantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Descopera.ro
Un jaf de 7 minute și o poveste de peste 200 de ani. Marie Louise, lacrima de smarald a lui Napoleon Bonaparte