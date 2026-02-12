Când trebuie să văruiești pomii. Procedura tradițională pe care să o urmezi pentru a-ți proteja livada

Primăvara se apropie cu pași repezi, iar gospodarii deja au început să își curețe grădinile și livezile, cu scopul de a pregăti pomii pentru a înmuguri. În anumite zone ale țării, temperaturile par să fie ușor mai blânde, ceea ce le permite grădinarilor să pregătească terenul roditor. De pildă, iată când trebuie să văruiești pomii, de fapt, cu scopul de a oferi o protecție acestora.

Tot mai mulți gospodari au început să își curețe grădinile și livezile, acum, când valorile termice sunt mai blânde. Terenul este pregătit pentru noul sezon, iar pomii trebuie să fie tratați pentru a nu se îmbolnăvi și pentru a fi roditori. O procedură tradițională, des întâlnită în rândul celor care au pomi fructiferi, de pildă, reprezintă văruirea pomilor.

Când trebuie să văruiești pomii

Văruirea pomilor reprezintă un pas foarte important pentru protecția lor, în perioada următoare. Această procedură tradițională are proprietăți dezinfectante și va ajuta la reducerea riscului apariției unor boli la copaci. Stratul de var acționează și precum o soluție care „extermină” larvele și ouăle de insecte care au iernat în scoarță. O astfel de procedură poate fi efectuată la finalul iernii și începutul primăverii, susțin specialiștii în grădinărit.

De altfel, aplicarea stratului alb pe trunchiul pomilor reprezintă și un mod prin care îi ferești de efectele nocive ale soarelui, în zilele toride. Se va reduce riscul apariției arsurilor solare. De reținut faptul că varul poate fi aplicat și toamna, înainte ca vremea să devină foarte rece și ploioasă. Procedura trebuie să fie efectuată în zilele lipsite de precipitații, scrie Click.

Sursă foto: Shutterstock; Envato