Război în Ucraina, ziua 1510. Zelenksi, în contact cu state din Orientul Mijlociu și Golf pentru expertiză în apărarea anti-dronă

Războiul din Ucraina a intrat, marți, 14 aprilie 2026, în a 1510-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Kievul este în discuții cu mai multe state din Orientul Mijlociu pentru posibile cooperări în domeniul securității.

„Expertiza militară a Ucrainei este recunoscută”

Se au în vedere mai ales apărarea împotriva dronelor și securitatea maritimă.

„Este important că expertiza militară a Ucrainei este recunoscută, iar experiența de luptă a militarilor noștri devine o componentă solidă a apărării partenerilor”, a transmis președintele Volodimir Zelenski, pe X.

Zelenski a subliniat că Ucraina este pregătită să ofere sprijin rapid și eficient „celor care susțin statul ucrainean și independența sa”: „Acest lucru se aplică protecției împotriva dronelor de atac și a altor tipuri de UAV-uri în spațiul aerian, dar și gestionării securității maritime. Experiența Ucrainei din Marea Neagră poate fi folosită și pe alte rute maritime importante la nivel global”, a precizat liderul de la Kiev.

„Kievul este în contact pe teme de securitate cu Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Iordania, Turcia, Siria, Oman, Kuweit și Bahrain, iar Irak a transmis deja solicitări de cooperare”, potrivit ministrului Apărării, Rustem Umerov.

Separat, autoritățile de la Kiev au discutat și perspective de cooperare în domeniul securității și apărării cu state din Caucaz, Asia de Est și Asia de Sud-Est, precum și cu țări din Africa.

Ucraina vrea noi acorduri cu UE

În paralel, Ucraina pregătește extinderea înțelegerilor în domeniul securității și în Europa.

Liderul ucrainean a precizat că secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare a fost însărcinat să finalizeze mai multe astfel de proiecte și să le pregătească pentru semnare. „Pregătim baza pentru acorduri de securitate mai aprofundate și în Europa. Ne așteptăm la rezultate chiar în această săptămână”, a transmis Zelenski.

