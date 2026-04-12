Război în Ucraina, ziua 1508. Armata ucraineană acuză forțele ruse de încălcarea armistițiului de Paște

Războiul din Ucraina a intrat duminică, 12 aprilie 2026, în a 1508-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Rusia a continuat să atace pozițiile ucrainene cu drone chiar și după armistițiul declarat de Vladimir Putin pentru sărbătoarea Paștelui, a declarat un ofițer militar ucrainean pentru Associated Press.

„Armistițiul nu este respectat de partea rusă”

„Armistițiul nu este respectat de partea rusă”, a afirmat Serhii Kolesnychenko, ofițer de comunicații în cadrul Brigăzii 148 de Artilerie Separată.

El a spus că, în timp ce focul de artilerie s-a oprit în sectorul în care opera brigada sa, la intersecția regiunilor Donețk, Dnipropetrovsk și Zaporijia, forțele ruse au continuat să folosească drone pentru a ataca pozițiile ucrainene. Forțele ucrainene au răspuns cu „tăcere la tăcere și foc la foc”, a declarat Kolesnychenko.

Președintele Vladimir Putin a declarat, joi, un armistițiu de 32 de ore în weekendul Paștelui ortodox. El a ordonat forțelor ruse să oprească ostilitățile începând cu ziua de sâmbătă, ora 16:00.

Imediat, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a promis că va respecta armistițiul. El a vorbit despre o oportunitate de a consolida inițiativele de pace. În același timp, a avertizat că va exista un răspuns militar rapid la orice încălcare a armistițiului.

