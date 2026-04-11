Război în Ucraina, ziua 1507. Budanov, principalul consilier al lui Zelenski, crede că se apropie un acord cu Rusia

Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 11 aprilie 2026, în a 1507-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.
Ucraina și Rusia se îndreaptă spre un posibil acord pentru a pune capăt războiului. Anunțul a fost făcut de agenția Bloomberg, care îl citează pe principalul consilier al liderului de la Kiev, Volodimir Zelenski.
Principalul negociator al Ucrainei în relația cu Rusia a declarat că vede progrese către un posibil acord de pace cu Kremlinul. În context, el a adăugat că o soluționare a războiului ar putea fi obținută într-un timp relativ scurt.
Deși negocierile pentru încheierea celui mai sângeros conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial au produs până acum puține rezultate vizibile, Kirilo Budanov s-a declarat optimist că discuțiile evoluează spre un acord de pace. Fostul șef al Serviciului de Informații Militare al Ucrainei a spus că și Rusia își dorește oprirea războiului.
„Toți înțeleg că războiul trebuie să se încheie. De aceea negociază. Nu cred că va mai dura mult”, a declarat Budanov într-un interviu acordat Bloomberg la 4 aprilie.
Budanov și-a câștigat reputația prin operațiuni îndrăznețe împotriva forțelor ruse, în perioada în care a condus SBU, din 2020 până în ianuarie 2026. Zelenski l-a schimbat din funcție la începutul anului, numindu-l șef al administrației prezidențiale. Acum, el este unul dintre oamenii-cheie din echipa Kievului în negocierile cu SUA și Rusia pentru încheierea războiului.
Budanov a recunoscut că, până în prezent, ambele părți au adoptat poziții „maximaliste” în cadrul negocierilor mediate de SUA. Totuși, după părerea lui, cele două tabere sunt aproape de a găsi un compromis.
Mai departe, Budanov a făcut o declarație care șochează și va provoca indignare în toată Europa. În opinia sa, Rusia are un motiv clar să ajungă la un acord – „Spre deosebire de noi, ei cheltuie propriii bani. Este vorba de sume enorme, care se ridică deja la trilioane”.
Totuși, el a refuzat să spună cum ar putea arăta un posibil compromis în privința teritoriului, cel mai sensibil subiect al negocierilor.
„Nu a fost luată încă nicio decizie finală. Dar, în principiu, toată lumea înțelege acum clar limitele a ceea ce este acceptabil. Este un progres enorm”, a spus consilierul lui Zelenski.
