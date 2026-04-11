Război în Ucraina, ziua 1507. Budanov, principalul consilier al lui Zelenski, crede că se apropie un acord cu Rusia

Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 11 aprilie 2026, în a 1507-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Ucraina și Rusia se îndreaptă spre un posibil acord pentru a pune capăt războiului. Anunțul a fost făcut de agenția Bloomberg, care îl citează pe principalul consilier al liderului de la Kiev, Volodimir Zelenski.

Ucrainenii văd progrese în negocierile cu Rusia

Principalul negociator al Ucrainei în relația cu Rusia a declarat că vede progrese către un posibil acord de pace cu Kremlinul. În context, el a adăugat că o soluționare a războiului ar putea fi obținută într-un timp relativ scurt.

Deși negocierile pentru încheierea celui mai sângeros conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial au produs până acum puține rezultate vizibile, Kirilo Budanov s-a declarat optimist că discuțiile evoluează spre un acord de pace. Fostul șef al Serviciului de Informații Militare al Ucrainei a spus că și Rusia își dorește oprirea războiului.

„Toți înțeleg că războiul trebuie să se încheie. De aceea negociază. Nu cred că va mai dura mult”, a declarat Budanov într-un interviu acordat Bloomberg la 4 aprilie.

Budanov și-a câștigat reputația prin operațiuni îndrăznețe împotriva forțelor ruse, în perioada în care a condus SBU, din 2020 până în ianuarie 2026. Zelenski l-a schimbat din funcție la începutul anului, numindu-l șef al administrației prezidențiale. Acum, el este unul dintre oamenii-cheie din echipa Kievului în negocierile cu SUA și Rusia pentru încheierea războiului.

Budanov a recunoscut că, până în prezent, ambele părți au adoptat poziții „maximaliste” în cadrul negocierilor mediate de SUA. Totuși, după părerea lui, cele două tabere sunt aproape de a găsi un compromis.

„Spre deosebire de noi, ei cheltuie propriii bani”

Mai departe, Budanov a făcut o declarație care șochează și va provoca indignare în toată Europa. În opinia sa, Rusia are un motiv clar să ajungă la un acord – „Spre deosebire de noi, ei cheltuie propriii bani. Este vorba de sume enorme, care se ridică deja la trilioane”.

Totuși, el a refuzat să spună cum ar putea arăta un posibil compromis în privința teritoriului, cel mai sensibil subiect al negocierilor.

„Nu a fost luată încă nicio decizie finală. Dar, în principiu, toată lumea înțelege acum clar limitele a ceea ce este acceptabil. Este un progres enorm”, a spus consilierul lui Zelenski.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

