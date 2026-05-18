Netanyahu anunță că Israelul este aproape să elimine toți liderii Hamas implicați în atacul din 7 octombrie 2023: „Gaza e la mâna noastră”

Mihai Tănase
Premierul israelian Benjamin Netanyahu - Foto: Facebook
Benjamin Netanyahu afirmă că Israelul se apropie de obiectivul de a elimina toți liderii implicați în atacurile Hamas din 7 octombrie 2023. Declarația vine după anunțul privind moartea unui important comandant al grupării în Gaza.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul este „foarte aproape” de atingerea unuia dintre principalele obiective ale războiului din Gaza, eliminarea tuturor celor considerați responsabili pentru atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, scrie France24.

Benjamin Netanyahu - Foto: Profimedia images

Declarația a fost făcută în timpul ședinței săptămânale de cabinet și a fost transmisă printr-un comunicat oficial al biroului premierului, citat de AFP.

Afirmațiile liderului israelian vin după ce armata israeliană a anunțat moartea lui Ezzedine al-Haddad, unul dintre comandanții aripii armate Hamas, ucis vineri într-un atac aerian țintit în Fâșia Gaza.

„Am promis că fiecare arhitect al masacrului și al luării de ostatici va fi eliminat până la ultimul, și suntem foarte aproape de a finaliza această misiune”, a declarat Benjamin Netanyahu, care l-a descris pe Ezzedine al-Haddad drept un „terorist josnic”.

Teroristul Ezzedine al-Haddad - Foto: X/@CerfiaFR

Israelul susține că deține controlul asupra a 60% din Gaza

De la atacul lansat de Hamas și grupările aliate pe 7 octombrie 2023, armata israeliană a eliminat mai mulți lideri de top ai organizației palestiniene.

Printre aceștia se numără Yahya Sinwar, liderul Hamas din Gaza și considerat principalul organizator al atacului, dar și Mohammed Deif, șeful aripii armate a Hamas și unul dintre cei mai căutați lideri ai grupării.

În aceeași ședință de cabinet, Netanyahu a afirmat că forțele israeliene controlează în prezent aproximativ 60% din teritoriul Fâșiei Gaza, semnalând extinderea operațiunilor militare israeliene în enclava palestiniană.

Declarația vine în contextul informațiilor recente potrivit cărora trupele israeliene ar fi avansat către o nouă zonă strategică, denumită de presa internațională „linia portocalie”.

Conform acordului de armistițiu mediat de Statele Unite și intrat în vigoare pe 10 octombrie, armata israeliană trebuia să se retragă pe așa-numita „linie galbenă”, ceea ce ar fi permis palestinienilor să controleze peste jumătate din teritoriul Fâșiei Gaza.

Totuși, declarațiile recente ale premierului israelian sugerează că operațiunile militare continuă într-un ritm intens.

„Avem Hamas la mâna noastră. Știm exact care este misiunea noastră și ea este să ne asigurăm că Gaza nu va mai reprezenta niciodată o amenințare pentru Israel”, a mai spus Netanyahu.

