Meteorologii BBC Weather anunță 5 zile de furtuni electrice în București

Miercuri, 20 mai, în Capitală vor fi temperaturi de 14 grade, cu ploaie și nori.

Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Potrivit meteorologilor BBC Weather, bucureștenii se vor confrunta cu 5 zile consecutive de furtuni electrice: miercuri, sâmbătă, duminică, lunea si marțea viitoare, când, deși temperaturile vor fi ridicate, condițiile meteo vor deveni imprevizibile.

Ce este BBC Weather

BBC Weather este serviciul oficial de prognoză meteorologică al corporației britanice de radiodifuziune (BBC), fiind una dintre cele mai accesate și de încredere platforme meteo din lume.

Serviciul oferă prognoze detaliate pentru zeci de mii de locații din Regatul Unit și de pe întreaga planetă.

Afișează prognoze orare pentru următoarele 48 de ore și estimări pe termen lung de până la 14 zile.

Acesta include temperatura aerului, temperatura resimțită (wind chill), viteza și direcția vântului, umiditatea, indicele UV și presiunea atmosferică.

Afișează șansele de ploaie sau ninsoare exprimate în procente pentru fiecare interval orar.

Integrează alerte oficiale de vreme severă (coduri galbene, portocalii și roșii) pentru siguranța populației.

Informațiile meteorologice sunt asigurate în parteneriat cu MeteoGroup (companie DTN), după ce parteneriatul istoric de 95 de ani cu Meteo Office (serviciul național britanic) s-a încheiat în 2018.

Aplicația BBC Weather este disponibilă gratuit pe iOS și Android, oferind widget-uri pentru ecranul principal și notificări personalizate pentru locațiile salvate.

Platforma web include hărți interactive care permit vizualizarea deplasării fronturilor de aer, a norilor și a zonelor cu precipitații.

