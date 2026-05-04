Război în Ucraina, ziua 1530. Moscova, atacată cu drone. Explozie la o clădire rezidențială din centrul capitalei Rusiei

Sursa FOTO: Supernova_plus/Telegram

Războiul din Ucraina a intrat, luni, 4 mai 2026, în a 1530-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Forțele ucrainene au lansat un atac cu drone asupra Moscovei în noaptea de duminică spre luni, lovind infrastructura civilă din capitala Rusiei, au relatat mai multe canale de Telegram.

Explozii puternice în capitala Rusiei

Imaginile video postate pe rețelele de socializare par să arate o dronă zburând la joasă altitudine spre Moscova. Locuitorii au declarat că au auzit explozii puternice în Capitală, la scurt timp după aceea, potrivit The Kyiv Independent.

Pe mai multe imagini publicate în mediul online se văd pagube la etajul superior al unui bloc de apartamente din oraș. Se pare că este vorba de o clădire de pe strada Mosfilmovskaia, situată la vest de centrul orașului. e asemenea, au fost văzute resturi de dronă împrăștiate pe stradă, în timp ce echipele de urgență lucrau la fața locului.

Într-o postare pe rețelele de socializare, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a confirmat atacul. El a precizat că nu s-au înregistrat victime în urma loviturilor ucrainenilor.

Rusia a raportat anterior multiple atacuri cu drone împotriva Moscovei, deși capitala Rusiei este bine apărată împotriva amenințărilor aeriene. În cei patru ani de război, metropola a suferit rareori daune la infrastructura civilă, în ciuda intensificării atacurilor ucrainene din ultimele câteva luni.

Armata ucraineană nu a comentat, încă, atacul, iar amploarea pagubelor cauzate nu a fost clară. Ucraina lansează în mod regulat atacuri cu drone împotriva instalațiilor militare și industriale din Rusia.

Atacul asupra Moscovei are loc cu doar câteva zile înainte de parada de Ziua Victoriei, din 9 mai, care urmează să se desfășoare în Piața Roșie, situată la mai puțin de 10 kilometri de locul atacului.

Ministerul Apărării al Rusiei a transmis pe 28 aprilie că parada nu va include echipament militar. Este o schimbare notabilă pentru acest eveniment în cadrul căruia, de obicei, echipamentul militar era expus publicului.

