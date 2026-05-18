Creșteri salariale la Parchete. Cristina Chiriac, procurorul general al României, a majorat cu 50% veniturile managerilor economici

Procurorul general al României, Cristina Chiriac, a acordat două sporuri de câte 25% din salariul de bază unor manageri economici de la parchetele Curţilor de Apel, parchetele Tribunalelor şi parchetul Înaltei Curţi, potrivit documentelor publicate de G4Media.

Cristina Chiriac a semnat în luna aprilie 2026 ordinul 731/29 aprilie 2026, prin care a inclus două sporuri de câte 25% în salariul de bază al managerilor economici.

Creșterea salarială operează de la data de 12 aprilie, iar în urma majorării, venitul managerilor economici ajunge să depășească 25.000 de lei pe lună.

„Ordinul nr. 731/2026 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost emis în vederea rectificării actelor administrative privind salarizarea managerilor economici ai compartimentelor economico-financiare şi administrative din cadrul parchetelor de pe langă curţile de apel şi parchetelor de pe lângă tribunale, emise începând cu data de 12.04.2020, prin includerea în salariul de bază a două elemente salariale distincte.

Majorarea salarială provine din reconstrucţia salariului de bază şi din aplicarea majorărilor succesive prevăzute de actele normative din perioada de referinţă.

Numărul total al beneficiarilor este de 58 de manageri economici ai compartimentelor economico-financiare şi administrative din cadrul parchetelor de pe lângă curţile de apel, parchetelor de pe lângă tribunale şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Impactul bugetar ca urmare a acestui ordin este de 66.000 lei/brut lunar”, a arătat Biroul de presă al Parchetului general într-un răspuns la solicitarea G4Media.

„Funcționarii publici au obținut pe cale judecătorească recunoașterea a două sporuri de 25% fiecare, pentru stabilitatea în funcție, care au fost puse în plată sub formă de despăgubiri și plată eșalonată. Prin acest ordin, procurorul general a introdus în bază aceste sporuri. Gândiţi-vă că li s-a majorat baza cu 50%. Și se majorează implicit sporurile pentru că acesta se calculează în procent din bază.

Aceste compartimente se pot oricând desființa pentru economii reale la bugetul de stat întrucât lună de lună fac aceleaşi acte care rezultă din programe prestabilite.

Managerul economic al unui PCA (parchet de pe lângă curtea de apel) câștigă aproape cât procurorul general de curte. Procurorii de la locale nici nu visează la atâta”, a explicat un magistrat pentru G4Media.

Tot în aprlie, un ordin semnat de prim-adjunctul procurorului general, Ionuț Ciprian Spiridon, a actualizat salariile procurorilor cu indicele de inflație, la care să se adauge dobânda legală penalizatoare, aferente aproape întregului an 2018.

Cristina Chiriac, respinsă de Consiliul Superior al Magistraturii pentru funcția de procuror general al României

Cristina Chiriac a preluat, pe 15 aprilie, mandatul de procuror general al României. Aceasta a fost respinsă, inițial, de Secția pentru Procurori a CSM pentru funcția de Procuror General al României, după prestația din audiere. Votul a fost de 5 la 1, împotriva lui Chiriac.

Chiriac a fost ulterior numită în funcția de procuror general de către președintele Nicușor Dan, în ciuda avizului negativ al CSM.

Cristina Chiriac, suspectată că ar fi ținut la sertar ancheta despre epsicopul de Huși, acuzat de agresiuni sexuale

Actualul Procuror General al României a fost suspectată că în anul 2017 ar fi ținut la sertar o anchetă privind agresiuni sexuale comise de episcopul de Huși, Corneliu Bîrlădeanu, pe numele de mirean Cornel Onilă.

Dosarul a fost redeschis în anul 2019, în urma unei investigații de presă, care a dus la condamnarea episcopului la 8 ani de închisoare.Procurorul Chiriac ar fi instrumentat doar dosarul de șantaj la adresa episcopului și nu ar fi sesizat parchetul competent, adică Parchetul Curții de Apel Iași, cu privire la infracțiunile de viol și abuz sexual împotriva unor minori săvârșite în calitate de profesor de seminar teologic.

În august 2019, o investigație de presă a arătat că, în timpul anchetei de șantaj, procurorul Cristina Chiriac de la DNA Iași a ținut la sertar mai multe înregistrări.

Pe 30 aprilie 2025, Cornel Onilă a fost condamnat definitiv de ICCJ la opt ani închisoare pentru viol și alte agresiuni sexuale comise împotriva unui elev la Seminarul Teologic „Ioan Gură de Aur” din Huși.

